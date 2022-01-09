Гендиректор МАГАТЕ покинув ЗАЕС

На станціїї залишилося 5 представників Міжнародного агентства з атомної енергії

"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації", - йдеться у повідомленні Енегроатому в Telegram.

Наразі на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції, наголосили в Енероатомі.

Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що Місія МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.