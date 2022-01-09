Гендиректор МАГАТЕ покинув ЗАЕС
"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації", - йдеться у повідомленні Енегроатому в Telegram.
Наразі на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції, наголосили в Енероатомі.
Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.
Раніше повідомлялося, що Місія МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
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