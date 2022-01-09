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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС
Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
Про це повідомляє прес-служба Енергоатому у Telegram.
"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 серпня 2022 року місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.
Сьогодні, 1 вересня, росіяни обстріляли дорогу по наперед узгодженому маршруту руху місії. Також війська рф з мінометів обстрілювали місто Енергодар.
Раніше повідомлялося, що окупанти відмовились робити спецперепустки для місії МАГАТЕ.
На ЗАЕС внаслідок обстрілів відключився один з енергоблоків.
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
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01 09 2022 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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