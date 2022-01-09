Раніше росіяни обстріляли дорогу по маршруту руху місії

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому у Telegram

"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

Сьогодні, 1 вересня, росіяни обстріляли дорогу по наперед узгодженому маршруту руху місії. Також війська рф з мінометів обстрілювали місто Енергодар.

Раніше повідомлялося , що окупанти відмовились робити спецперепустки для місії МАГАТЕ.

На ЗАЕС внаслідок обстрілів відключився один з енергоблоків.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.