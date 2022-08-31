CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧлен окупаційної "головної ради" володимир рогов зазначив, что учасники місії нібито "могли б швидко та без перешкод потрапити на ЗАЕС з росії"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти відмовились робити спецперепустки для місії МАГАТЕ
"Влада" окупованої частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС.
Про це повідомив "член головної ради" окупованої Запорізької області України володимир рогов.
"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену [захоплену росіянами - iPress] частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть", - заявив він.
Колаборант зазначив, что учасники місії нібито "могли б швидко та без перешкод потрапити туди з росії".
Водночас російські ЗМІ повідомляють, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії в місто зранку 1 вересня.
Як раніше повідомляв iPress, президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
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31 08 2022 13:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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