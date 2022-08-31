Окупанти відмовились робити спецперепустки для місії МАГАТЕ

Член окупаційної "головної ради" володимир рогов зазначив, что учасники місії нібито "могли б швидко та без перешкод потрапити на ЗАЕС з росії"

"Влада" окупованої частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС.

Про це повідомив "член головної ради" окупованої Запорізької області України володимир рогов.

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену [захоплену росіянами - iPress] частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть", - заявив він.

Колаборант зазначив, что учасники місії нібито "могли б швидко та без перешкод потрапити туди з росії".

Водночас російські ЗМІ повідомляють, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії в місто зранку 1 вересня.