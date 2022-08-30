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Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ перед візитом делегації на ЗАЕС - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Подробиць зустрічі не оприлюднено
Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ перед візитом делегації на ЗАЕС - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня 2022 року.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Видання, посилаючись на прес-службу Офісу президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.
 
Раніше повідомлялося, що  30 серпня 2022 року місія МАГАТЕ на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
 
 
 
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30 08 2022 18:45
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