Місія МАГАТЕ прибула до Києва

Подальші плани місії МАГАТЕ не розголошуються з міркувань безпеки

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

Зазначається, що журналісти телеканалу бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві вранці у вівторок.

Як повідомлялося , 29 серпня 2022 року, делегація МАГАТЕ, в яку увійшли 14 міжнародних експертів і яку очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, вирушила з Відня.

Експерти повинні оцінити фізичні збитки, заподіяні Запорізькій АЕС, умови роботи, перевірити системи захисту, а також вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки