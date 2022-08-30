RSS
НОВИНИ

Місія МАГАТЕ прибула до Києва

Ольга
Матарикіна
Подальші плани місії МАГАТЕ не розголошуються з міркувань безпеки
Місія МАГАТЕ прибула до Києва Фото: dpa
 
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Зазначається, що журналісти телеканалу бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві вранці у вівторок.
 
Як повідомлялося, 29 серпня 2022 року, делегація МАГАТЕ, в яку увійшли 14 міжнародних експертів і яку очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, вирушила з Відня.
 
Експерти повинні оцінити фізичні збитки, заподіяні Запорізькій АЕС, умови роботи, перевірити системи захисту, а також вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки
 
Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція України, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2022 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.