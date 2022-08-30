НОВИНИПодальші плани місії МАГАТЕ не розголошуються з міркувань безпекиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія МАГАТЕ прибула до Києва
Фото: dpa
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що журналісти телеканалу бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві вранці у вівторок.
Як повідомлялося, 29 серпня 2022 року, делегація МАГАТЕ, в яку увійшли 14 міжнародних експертів і яку очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, вирушила з Відня.
Експерти повинні оцінити фізичні збитки, заподіяні Запорізькій АЕС, умови роботи, перевірити системи захисту, а також вжити необхідних заходів для підвищення рівня безпеки
Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція України, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
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