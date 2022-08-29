RSS
НОВИНИ

Місія МАГАТЕ в дорозі до Запорізької АЕС

Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію через декілька днів.
Місія МАГАТЕ в дорозі до Запорізької АЕС Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
Про це повідомляє глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.
 
"Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі", - зазначив він.
 
Гроссі наголосив, що пишається можливістю очолити експертів, які прибудуть на ЗАЕС пізніше цього тижня.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2022 08:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Світ, якого прагне путін - Foreign Affairs

Світ, якого прагне путін - Foreign Affairs

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.