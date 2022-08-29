НОВИНИМісія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію через декілька днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія МАГАТЕ в дорозі до Запорізької АЕС
Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі
Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
Про це повідомляє глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.
"Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі", - зазначив він.
Гроссі наголосив, що пишається можливістю очолити експертів, які прибудуть на ЗАЕС пізніше цього тижня.
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