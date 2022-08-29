Місія МАГАТЕ в дорозі до Запорізької АЕС

Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію через декілька днів.

Про це повідомляє глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

"Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі", - зазначив він.

Гроссі наголосив, що пишається можливістю очолити експертів, які прибудуть на ЗАЕС пізніше цього тижня.