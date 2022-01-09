На ЗАЕС внаслідок обстрілів відключився один з енергоблоків

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб атомної електростанції 330 кВ

Внаслідок мінометного обстрілу російських військ на Запорізькій АЕС спрацював аварійний захист та відключився п'ятий енергоблок.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів", – розповіли в компанії.

Шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби атомної станції.

У НАЕК наголосили, що український персонал станції робить все можливе для усунення пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні на Запорізьку АЕС має приїхати місія МАГАТЕ . Щоб не допустити появи експертів на станції, росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут слідування місії із Запоріжжя.

Крім того, з п'ятої ранку під обстрілом знаходиться Енергодар.