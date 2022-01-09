CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКрім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб атомної електростанції 330 кВПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На ЗАЕС внаслідок обстрілів відключився один з енергоблоків
Фото: npp.zp.ua
Внаслідок мінометного обстрілу російських військ на Запорізькій АЕС спрацював аварійний захист та відключився п'ятий енергоблок.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів", – розповіли в компанії.
Шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби атомної станції.
У НАЕК наголосили, що український персонал станції робить все можливе для усунення пошкоджень інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні на Запорізьку АЕС має приїхати місія МАГАТЕ. Щоб не допустити появи експертів на станції, росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут слідування місії із Запоріжжя.
Крім того, з п'ятої ранку під обстрілом знаходиться Енергодар.
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01 09 2022 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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