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Наша місія на ЗАЕС триватиме кілька днів, але за можливості буде продовжена - Гроссі

Керівник Міжнародного агентства з питань ядерної енергії Маріо Гроссі заявив, що місія організації на територію Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.
Наша місія на ЗАЕС триватиме кілька днів, але за можливості буде продовжена - Гроссі

Про це він повідомив 31 серпня під час спілкування із пресою у Запоріжжі, пише Суспільне.

"Наша місія триватиме кілька днів. Якщо ми зможемо встановити постійну присутність, то це буде довше, але це — наша перша зупинка, яка займе кілька днів", — зазначив посадовець.

За його словами, візит місії МАГАТЕ повністю узгоджений з українською стороною.

"Як ви знаєте, це — частина України, яка наразі окупована російськими військами, але для нас зрозуміло, що це український об’єкт, тож ми тут, ми маємо повноваження та юридичні права бути тут, чітко встановлені угодою про гарантії, яку ми маємо з Україною", — сказав Гроссі.

Уранці 31 серпня автомобільний конвой Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушив у середу з Києва до Запорізької АЕС. 

Раніше повідомлялось, що  країни "Великої сімки" засудили Росію за захоплення ядерних об'єктів.

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31 08 2022 19:20
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