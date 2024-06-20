МАГАТЕ володіє ситуацією на Запорізькій АЕС попри обмежений доступ

Основними проблемами, які є на станції, Рафаель Гроссі назвав відключення світла та атаки на об'єкт.

На Запорізькій АЕС вже могла б статися ядерна катастрофа, якби там не були присутні представники МАГАТЕ, вважає гендиректор агенції Рафаель Гроссі.

Та під час інтерв'ю "Укрінформу" він наголосив, що фахівці не зможуть стверджувати, що становище там покращилося, поки не настане мир або краща і стабільніша ситуація, аніж зараз.

"Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією", — відповів він.

Гроссі пояснив, як МАГАТЕ запобігає катастрофі на станції. Фахівці організації негайно інформують про проблеми там, оцінюють ситуацію і "заспокоюють громадськість в Україні й в сусідніх країнах, зокрема й у росії". А основними проблемами, які є на АЕС, він назвав відключення світла та атаки на об'єкт.

"Оскільки якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей", — підсумував він.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ надавало підтримку іранським дослідникам у галузі ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в росію.