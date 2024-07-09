Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністр енергетики України закликає МАГАТЕ скликати екстрене засідання через ракетний удар по лікарні "Охматдит"

09 липня 2024, 17:44
Міністр енергетики України закликає МАГАТЕ скликати екстрене засідання через ракетний удар по лікарні
Фото: Укрінформ
"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за важливими проєктами за декількома напрямками.

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав керівництво Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) скликати екстрене засідання через ракетний удар росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики України.

Як повідомляється, Галущенко від імені України, офіційно звернувшись до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена, закликав агентство зібрати засідання Ради.

"Терористична ракетна атака росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності. Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом росії на дитячу лікарню в Києві", - заявив міністр.

У відомстві зазначили, що Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за важливими проєктами за декількома напрямками: радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, російські терористи атакували Київ, де під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

Правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Генсекретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш "рішуче засудив" обстріл росією житлових будинків та цивільної інфраструктури по всій Україні.

МАГАТЕатакаОхматдитГалущенкоросія-агресор

Останні матеріали

Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється