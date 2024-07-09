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ООН про обстріл "Охматдиту": засудження та засмучення

09 липня 2024, 10:57
ООН про обстріл
Генеральний секретар та голова Генасамблеї прокоментували атаку росіян на Київ та інші міста.
Генсекретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш "рішуче засудив" обстріл росією житлових будинків та цивільної інфраструктури по всій Україні.
 
Про це, як повідомляє Укрінформ, розповів його речник Стефан Дюжаррік.
 
Гуттереш назвав "особливо шокуючими" удари по лікарні "Охматдит" у Києві та нагадав, що військові дії проти цивільних осіб та цивільних об'єктів "заборонені міжнародним гуманітарним правом, є неприйнятними та мають бути негайно припинені". Генсек висловив співчуття родинам жертв та побажав одужання постраждалим.
 
Трохи емоційнішою видалася реакція голови Генеральної асамблеї ООН Денніса Френсіса. Він заявив, що "засмучений цією трагедією" і "його серце з жертвами та їхніми родинами". Посадовець додав, що нещодавно відвідав Україну і "був свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії". За словами Френсіса, росія нападом на цивільне населення "порушила міжнародне право та принципи Статуту ООН".   
 
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