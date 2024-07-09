Ракета, яка ударила по "Охматдиту", вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована – правоохоронці

Правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями (відношенням довжини корпусу до його ширини) повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які розташовані в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який розташований поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака", - вказують фахівці.

Вони також навели аргументацію на користь того, що ціллю атаки була саме дитяча лікарня, а не будь-який інший об’єкт. Адже перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки. Саме це видно на відео, що з'явилися у Мережі.

"На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії «гірки» перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована", – наголошує джерело видання.

Також експерти наголошують, що висновок про використання ракети Х-101 "підтверджується даними з місця влучання".