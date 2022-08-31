RSS
НОВИНИ

Країни "Великої сімки" засудили Росію за захоплення ядерних об'єктів

В Групі семи підкререслили, що Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні, і підкреслили неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистеми
Країни "Великої сімки" засудили Росію за захоплення ядерних об Фото: з вільних джерел
Група з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки виступила із засудженням дій росії на ядерних об'єктах України. Заяву опублікував Держдепартамент США.
 
Так, Група стурбована загрозою, яку збереження контролю російських збройних сил над українськими ядерними об'єктами має для безпеки цих об'єктів.
 
"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародне співтовариство. російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів та поважати територію і суверенітет України", - підкреслили у G7.
 
У заяві зазначається, що "Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні", і підкреслюється "неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистеми".
 
Кріи того, наголошується, що ЗАЕС не повинна використовуватися для воєнних дій або зберігання військових матеріалів.
 
Також Група висловлює "глибокий жаль" щодо того, що росія заблокувала консенсус на Конференції відносно дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки відмовилася взяти на себе відповідальність за створення загрози безпеці ядерних об'єктів України.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2022 13:20
ТЕГИ: Росія, США, G7, ЗАЕС
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.