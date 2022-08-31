НОВИНИВ Групі семи підкререслили, що Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні, і підкреслили неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистемиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни "Великої сімки" засудили Росію за захоплення ядерних об'єктів
Фото: з вільних джерел
Група з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки виступила із засудженням дій росії на ядерних об'єктах України. Заяву опублікував Держдепартамент США.
Так, Група стурбована загрозою, яку збереження контролю російських збройних сил над українськими ядерними об'єктами має для безпеки цих об'єктів.
"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародне співтовариство. російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів та поважати територію і суверенітет України", - підкреслили у G7.
У заяві зазначається, що "Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні", і підкреслюється "неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистеми".
Кріи того, наголошується, що ЗАЕС не повинна використовуватися для воєнних дій або зберігання військових матеріалів.
Також Група висловлює "глибокий жаль" щодо того, що росія заблокувала консенсус на Конференції відносно дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки відмовилася взяти на себе відповідальність за створення загрози безпеці ядерних об'єктів України.
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