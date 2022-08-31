Країни "Великої сімки" засудили Росію за захоплення ядерних об'єктів

В Групі семи підкререслили, що Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні, і підкреслили неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистеми

Група з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки виступила із засудженням дій росії на ядерних об'єктах України. Заяву опублікував Держдепартамент США.

Так, Група стурбована загрозою, яку збереження контролю російських збройних сил над українськими ядерними об'єктами має для безпеки цих об'єктів.

"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародне співтовариство. російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів та поважати територію і суверенітет України", - підкреслили у G7.

У заяві зазначається, що "Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні", і підкреслюється "неприйнятність спроб Росії відключити станцію від української енергосистеми".

Кріи того, наголошується, що ЗАЕС не повинна використовуватися для воєнних дій або зберігання військових матеріалів.