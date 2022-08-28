Ситуація на ЗАЕС - генсек ООН розчарований блокуванням росією спільної заяви

москва виступила проти формулювань угоди, які викликають стурбованість з приводу ситуації на Запорізькій АЕС в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розчарований блокуванням росією спільної заяви про закриття конференції ООН за чинним договором про ядерні озброєння через згадки про відповідальність РФ за ситуацію на Запорізькій АЕС.

москва виступила проти формулювань угоди, які викликають стурбованість з приводу ситуації на Запорізькій АЕС в Україні.

росія звинуватила країни-члени ООН у використанні документа "для зведення рахунків, порушуючи питання, що не мають прямого відношення до договору".

Західні офіційні особи тут же звинуватили росію в тому, що вона завадила обговоренню загрози ядерної аварії в результаті вторгнення в Україну.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив "розчарування" після того, як на заключному засіданні було оголошено, що консенсус щодо остаточного документу досягнутий не був.