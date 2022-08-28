НОВИНИмосква виступила проти формулювань угоди, які викликають стурбованість з приводу ситуації на Запорізькій АЕС в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ситуація на ЗАЕС - генсек ООН розчарований блокуванням росією спільної заяви
Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розчарований блокуванням росією спільної заяви про закриття конференції ООН за чинним договором про ядерні озброєння через згадки про відповідальність РФ за ситуацію на Запорізькій АЕС.
Про це пише The New York Times.
москва виступила проти формулювань угоди, які викликають стурбованість з приводу ситуації на Запорізькій АЕС в Україні.
росія звинуватила країни-члени ООН у використанні документа "для зведення рахунків, порушуючи питання, що не мають прямого відношення до договору".
Західні офіційні особи тут же звинуватили росію в тому, що вона завадила обговоренню загрози ядерної аварії в результаті вторгнення в Україну.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив "розчарування" після того, як на заключному засіданні було оголошено, що консенсус щодо остаточного документу досягнутий не був.
Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2022 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Виграти гітару з автографами Imagine Dragons можна за донати для UNITED24
- ФОТО Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером
- ФОТО Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості
- Легенда української чи російської Анни: історія фальшивої спадкоємиці, Mar-a-Lago та розслідування ФБР
- Українці можуть безплатно їздити у столичному регіоні Фінляндії до кінця жовтня