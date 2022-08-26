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МАГАТЕ приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня — ЗМІ

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики готові здійснити екстрений візит на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня.
МАГАТЕ приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня — ЗМІ Фото: dpa

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, команда МАГАТЕ може доставити запасні частини, пристрої радіаційного контролю та інші важливі матеріали на найбільшу в Європі АЕС на тлі побоювань, що бойові дії в цьому районі можуть пошкодити лінії електропередач та викликати пожежі на АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Джерело The Wall Street Journal повідомляє, що найімовірніше місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС на початку наступного тижня, хоча остаточні деталі все ще обговорюються.

"Ми ведемо активні консультації з приводу майбутньої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Подробиці будуть якнайшвидше", — сказав представник МАГАТЕ.

Співробітник з ядерного нагляду корпорації Excel Services Морган Ліббі, який багато років пропрацював на станціях у колишньому Радянському Союзі, включаючи Запоріжжя, заявив, що після Чорнобиля це найважливіша місія, яку будь-коли виконувало МАГАТЕ. Він попередив, що на Запорізькій АЕС так багато проблем із безпекою, що делегації можуть знадобитися тижні, щоб належним чином їх вирішити.

Місію МАГАТЕ на електростанцію очолить голова агентства Рафаель Гроссі. Експерти прагнутимуть оцінити безпеку станції та вирішити будь-які проблеми з безпекою, що виникли під час бойових дій.

Раніше повідомлялось, що ЗАЕС вперше в історії відключили від енергомережі. 

 

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26 08 2022 20:14
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