НОВИНИУ четвер, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась четверта лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Це трапилось вперше в історії станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше в історії від енергомережі відключили ЗАЕС
Фото: npp.zp.ua
Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".
Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час обстрілів.
"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії окупантів спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.
Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС - Запорізька ТЕС.
"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в "Енергоатомі".
Раніше британська розвідка повідомляла, що російські БТРи розташовані за 60 метрів від п'ятого реактора ЗАЕС.
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25 08 2022 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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