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ПОЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ відклав візит на Запорізьку АЕС – Reuters

14 червня 2023, 15:06
Гендиректор МАГАТЕ відклав візит на Запорізьку АЕС – Reuters
Джерело: /twitter.com/rafaelmgrossi
Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі відклав заплановану раніше на середу поїздку на Запорізьку АЕС у зв'язку з можливими ризиками, викликаними підривом рф Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Reuters.

За даними високопоставленого українського урядовця, на якого посилається видання, подорож відкладена "доки подорожувати не стане безпечніше". За його словами, візит буде відкладено на "кілька годин".

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", - сказав високопоставлений український урядовець. Але він не повідомив, коли Гроссі прибуде на ЗАЕС.

Водночас як пише The Guardian, Гроссі відвідає станцію у четвер.

Раніше очікувалося, що Гроссі прибуде на станцію у середу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським .

війнаМАГАТЕГроссіЗапоріжська АЕС

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