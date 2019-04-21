Гендиректор телеканалу "1+1" приїхав до штабу Зеленського

Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко приїхав у штаб кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського.

Ткаченко дали пропуск з написом "Зе! Команда" і так він має доступ у залу, в яку не пускають пресу, повідомляє theБабель.

На вході він пояснив журналістам, навіщо приїхав.

"Прийшов провідати кандидата", - сказав Ткаченко. На запитання, чи збирається він відвідати іншого кандидата - Петра Порошенка - Ткаченко відповів негативно. "Ні. Не маю такого бажання", - сказав він.

Нагадаємо, 11 квітня Порошенко взяв участь у телепрограмі "Право на владу" на телеканалі 1+1. Він в прямому ефірі запропонував Зеленському приїхати в студію, після чого той включився в ефір по телефону і заявив, що перебуває у Франції. Після нетривалої перепалки з президентом Зеленський кинув слухавку.

Після інциденту Ткаченко пригрозив Порошенкові судом через те, що той "увірвався в ефір приватної компанії без запрошення".