Гендиректор телеканалу "1+1" приїхав до штабу Зеленського
Ткаченко дали пропуск з написом "Зе! Команда" і так він має доступ у залу, в яку не пускають пресу, повідомляє theБабель.
На вході він пояснив журналістам, навіщо приїхав.
"Прийшов провідати кандидата", - сказав Ткаченко. На запитання, чи збирається він відвідати іншого кандидата - Петра Порошенка - Ткаченко відповів негативно. "Ні. Не маю такого бажання", - сказав він.
Нагадаємо, 11 квітня Порошенко взяв участь у телепрограмі "Право на владу" на телеканалі 1+1. Він в прямому ефірі запропонував Зеленському приїхати в студію, після чого той включився в ефір по телефону і заявив, що перебуває у Франції. Після нетривалої перепалки з президентом Зеленський кинув слухавку.
Після інциденту Ткаченко пригрозив Порошенкові судом через те, що той "увірвався в ефір приватної компанії без запрошення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР