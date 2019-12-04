Гендиректор "1+1": Канал подасть до суду на Порошенка після того, як він "увірвався в ефір"
"Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії, і знову багато говорили - і все повз реальні факти, mais-excusez moi, s "il vous plait, не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте - у понеділок. У тому числі, і за минулі звинувачення на адресу "1+1", - заявив Ткаченко.
Він підкреслив, що у телеканалу не було іншого виходу, як дозволити Порошенку зайти у студію, бо "статус президента ніхто не відміняв". Ткаченко додав, що програма раніше вже запрошувала його в ефір.
"Право на владу" усі тижні виборчої кампанії запрошувало Петра Порошенка в ефір. У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь заборона з боку людини, що стояла біля студії - Володимира Горковенка - представникам президента приходити до нас у студію", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".
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