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Гендиректор "1+1": Канал подасть до суду на Порошенка після того, як він "увірвався в ефір"

У телеканалу не було іншого виходу, як дозволити Порошенку зайти у студію, бо "статус президента ніхто не відміняв"
Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".
Гендиректор "1+1": Канал подасть до суду на Порошенка після того, як він "увірвався в ефір" Олександр Ткаченко. Фото: Bigmir.net

"Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії, і знову багато говорили - і все повз реальні факти, mais-excusez moi, s "il vous plait, не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте - у понеділок. У тому числі, і за минулі звинувачення на адресу "1+1", - заявив Ткаченко.

Він підкреслив, що у телеканалу не було іншого виходу, як дозволити Порошенку зайти у студію, бо "статус президента ніхто не відміняв". Ткаченко додав, що програма раніше вже запрошувала його в ефір. 

"Право на владу" усі тижні виборчої кампанії запрошувало Петра Порошенка в ефір. У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь заборона з боку людини, що стояла біля студії - Володимира Горковенка - представникам президента приходити до нас у студію", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

 
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12 04 2019 10:40
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