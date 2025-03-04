Генерал Годжес: Зупинка допомоги США може обернутися проблемами для росії

Щоправда, йдеться про довготривалу перспективу.

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес припускає, що зупинка військової допомоги США Україні може мати негативні наслідки для росії.

Про це повідомляє Newsweek.

Він зауважив, що через це рф можуть "вжалити" на полі бою у довготривалій перспективі.

"росія насправді у великій біді... Передумова, яку використовує адміністрація, коли говорить: "Україно, у тебе немає карт", — це просто неправда. У росіян великі проблеми. Українці зупинили їх, хоча ми навіть не взяли на себе зобов'язань допомогти їм перемогти", — пояснив Годжес.

На його думку, рішення США надихне європейських союзників компенсувати різницю. Звісно, протягом якогось часу буде погано і Україні, і Європі, але в підсумку саме Вашингтон пошкодує, що покинув нашу державу, пояснює Годжес.

"Уявіть, якщо понад 20 європейських країн нарешті наново виявлять свою стратегічну основу і почнуть об'єднувати свої неймовірні промислові потужності, які затьмарюють те, що є у росії. Ми пошкодуємо, що вони об'єдналися і зробили це без нас і всупереч нам. І ми втратимо величезну кількість впливу", — заявив Годжес.

4 березня, стало відомо, що США призупиняють надання військової допомогиУкраїні. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що в польський хаб перестала надходити техніка від США.