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Генерал Ходжес оцінив ризик застосування рф ядерної зброї

11 січня 2023, 16:49
Генерал Ходжес оцінив ризик застосування рф ядерної зброї
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес не вірить в те, що росія може вдатися до застосування ядерної зброї в Україні.

Генерал прогнозує, що ЗСУ звільнять Крим до кінця літа, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Існує дуже мала ймовірність, що росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про “катастрофічні наслідки”, якщо росія використає ядерну зброю", – зазначив Ходжес.

На думку екс-командуючого військами США в Європі, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки росія контролює Крим.

"Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня", - прогнозує генерал.

Ходжес також висловив сподівання, що західні країни в найближчому майбутньому передадуть Україні танки, разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. Проте наголосив, що Україні необхідно робити все можливе для захисту населення, продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ракети та дрони з росії.

Раніше повідомлялось, що Канада придбає для України додаткову систему ППО NASAMS.

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