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ПОЛІТИКА

Генерал НАТО: Україна зміцнює оборону та готується до отримання F-16

04 квітня 2025, 08:31
Генерал НАТО: Україна зміцнює оборону та готується до отримання F-16
Фото: Reuters
"Українці дуже швидко освоїли їхнє використання і навіть розробили ефективні тактики, з яких ми самі можемо вчитися”, — заявив генерал.

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна перебуває на сильних оборонних позиціях і поступово покращує свою здатність протистояти агресору.

Під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил Каволі зазначив, що поразка України не є неминучою. Він підкреслив, що українці швидко опановують нове озброєння, зокрема системи Patriot, та розробляють тактики, які можуть стати корисними навіть для союзників.

Каволі також підтвердив, що Україна невдовзі отримає додаткові винищувачі F-16. Літаки, які вже перебувають у країні, активно використовуються для відбиття загроз та виконання наступальних місій. Однак поки що жоден із F-16 не надійшов зі США – основними донорами стали Нідерланди та Данія.

Генерал наголосив, що росія є стратегічно виваженим, але ненадійним партнером у переговорах. Навіть у разі досягнення вигідної угоди кремль, за його словами, не зупиниться, оскільки історія росії демонструє чітку тенденцію до експансії.

За словами Каволі, першочергова мета України – не дати росії виграти війну, а довгострокова – повне звільнення окупованих територій.

Деякий час тому у ЗМІ поширилась інформація про те, що росія нібито готує новий наступ в Україні. Агенція Associated Press, посилаючись на власні джерела, що російська армія найближчими тижнями може вдатись до наступу.

Ймовірною ціллю окупантів можуть бути Запорізька, Сумська, а також Харківська області.

війнаНАТОоборонаF-16

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