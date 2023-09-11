Генерал США розповів, від чого залежить закінчення війни в Україні

Жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом.

Війна в Україні не завершиться, поки "одна або інша сторона не досягне цілей" військовим шляхом, або не буде прийнято рішення про переговори. Але наразі "цей час ще не настав".

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише CBSNews.

За його словами, жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом, і війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, тому що вони не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.

"А цей час ще не настав", - констатував Міллі.

Нещодавно Генерал США спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ.