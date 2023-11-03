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Генерал Залужний має рацію – треба нові підходи – секретар РНБОУ Данілов

03 листопада 2023, 15:59
Генерал Залужний має рацію – треба нові підходи – секретар РНБОУ Данілов
Данілов
Данілов нагадав, що Україна просить Захід допомогти із захистом неба ще з початку повномасштабного вторгнення рф, але поки що безрезультатно.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має рацію в тому, що Україні треба змінювати підходи у війні проти росії, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я хочу нагадати ситуацію, яка була в лютому та березні 2022 року. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді благали  партнерів   дати захист нашого неба, закрити наше небо. Тому що це було про наших дітей, це було про наших цивільних. На превеликий жаль, на той час ми не отримали жодної відповіді. А  після  допомога почала надходити, вона поступово надходила", - сказав Данілов.

На його думку, "якби ця допомога надходила швидше, то, може, були б інші результати".

"Це правда. От і сьогодні, з певним часом, коли російська федерація вже оговталася, коли вони стали підключати своїх "друзів" - Іран, відома всім автократична Корея - маємо доволі складну ситуацію. І тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засіданнях Ставки, що потрібні нові підходи", - сказав він.

Також Данілов прокоментував ситуацію з постачанням Україні винищувачів F-16:

"Ще раз наголошую, можна зафіксувати, коли почалася ця розмова  з партнерами. На жаль, вона до цього часу ще не втілена в життя. Будь-який військовий розуміє, що, не маючи такого паритету  у небі, украй складно досягати таких результатів, яких ми маємо досягти".

"Але це не значить, що ми будемо складати руки, будемо когось чекати. Наше завдання в будь-якому разі незмінне - звільнити нашу країну, вигнати ворога за межі території, яка є станом на 1991 рік. Раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Це обов'язково станеться, як би ворог не хотів нам зашкодити, як би на сьогоднішній день не починав дехто під російську дудку грати на території тих чи інших країн. Ми розуміємо, що нам треба робити, і ми послідовні у своїх діях", - резюмував він.

Як повідомлялося, видання The Economist 1 листопада опублікувало колонку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де він заявив про загрозу позиційної війни і назвав п'ять пріоритетів для України на цьому етапі: перевага в повітрі, радіоелектронна боротьба, контрбатарейна боротьба, мінно-вибухові технології та нарощування резервів.

ЗалужнийДаніловвійна в Україніросія окупанти

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