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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Генеральний директор TikTok дасть свідчення у Конгресі США – Reuters

30 січня 2023, 22:02
Генеральний директор TikTok дасть свідчення у Конгресі США – Reuters
Фото: з вільних джерел
США не вірять, що компанія не передає дані американських користувачів компартії Китаю.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу виступить перед Комітетом з енергетики і торгівлі США у березні, коли законодавці ретельно перевірятимуть додаток для обміну відео, що належить китайській компанії.

Як передає Reuters, наступного місяця заплановано голосування щодо законопроекту, спрямованого на блокування використання TikTok у Сполучених Штатах з міркувань національної безпеки.

Вважається, що компанія TikTok свідомо дозволила Комуністичній партії Китаю отримати доступ до даних американських користувачів.

Протягом трьох років TikTok, який налічує понад 100 мільйонів американських користувачів, намагався запевнити Вашингтон, що персональні дані громадян США не можуть бути доступними, а його контент не може маніпулювати Комуністична партія Китаю або будь-хто інший, хто перебуває під впливом Пекіна.

Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS), у 2020 році наказав ByteDance продати TikTok через побоювання, що дані американських користувачів можуть бути передані уряду Китаю.

TikTok

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