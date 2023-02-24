Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на позицію Китаю щодо війни

Генеральний секретар Альянсу вважає, що військова підтримка України сьогодні - це шлях для досягнення мирної угоди завтра.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що ініціативи Китаю стосовно завершення війни не мають довіри, бо ця країна не засудила вторгнення росії в Україну.

Про це Столтенберг сказав у Таллінні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він, додавши, що Пекін підписав угоду з президентом росії путіним лише за кілька днів до вторгнення.

Столтенберг також зазначив, що НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав росії летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - додав генсек.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН і на нього покладена особлива відповідальність із захисту Статуту ООН. Він наголосив, що війна росії проти України – це порушення Статуту ООН.

"Якщо ми хочемо мирного узгодженого рішення, відповідно до якого Україна візьме гору як суверенна і незалежна держава, тоді ми повинні підтримувати українську армію зараз. Тому що це єдиний спосіб, аби створити умови, коли президент путін усвідомить, що він не зможе виграти на полі бою і повинен сісти за стіл переговорів та прийняти Україну як незалежну і суверенну державу в Європі", - наголосив Столтенберг.

Напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни росії проти України.

Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Нагадаємо, Китай спростував інформацію про можливу передачу безпілотників для рф.