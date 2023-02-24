Китай спростував інформацію про можливу передачу безпілотників для рф

Китай не має наміру продавати озброєння росії. Країна дотримується відповідального підходу щодо військового експорту.

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь зауважив, що останнім часом з'явилось багато дезінформації щодо китайської сторони й її треба остерігатися.

Про це пише CNN.

"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам", - наголосив Ван Веньбінь, речник МЗС КНР.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомлялося, що росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.