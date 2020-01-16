Генплан Києва: як зміниться метрополітен
У Києві планують побудувати четерту лінію метро, а на вже існуючих лініях - добудувати нові станції, повідомляє "Економічна правда".
Крім цього, у планах розробників - запуск п'ятої лінії підземки.
Підкреслюється, що перший етап будівництва триватиме 7 років, протягом цього періоду планують побудувати 16,4 км ліній метро, а також 14 станцій.
Зокрема, Святошиньско-Броварську лінію подовжать від станції "Академмістечко" у бік зупинкового залізничного пункту "Новобіличі", а Сирецько-Печерську - від станції "Сирець" на північний захід у бік житлового масиву Виноградар. Крім цього, планується відкриття нової станції "Львівська брама".
На Оболонсько-Теремківській лінії проведуть відгалуження від станції "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценко. Також в планах Подільсько-Воскресенська лінія - будівництво від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".
Між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".
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