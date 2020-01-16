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Генплан Києва: як зміниться метрополітен

Перший етап будівництва триватиме 7 років, протягом цього періоду планують побудувати 16,4 км ліній метро, а також 14 станцій
Між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".
Генплан Києва: як зміниться метрополітен Фото: unn.com.ua

У Києві планують побудувати четерту лінію метро, а на вже існуючих лініях - добудувати нові станції, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього, у планах розробників - запуск п'ятої лінії підземки.

Підкреслюється, що перший етап будівництва триватиме 7 років, протягом цього періоду планують побудувати 16,4 км ліній метро, а також 14 станцій.

Зокрема, Святошиньско-Броварську лінію подовжать від станції "Академмістечко" у бік зупинкового залізничного пункту "Новобіличі", а Сирецько-Печерську - від станції "Сирець" на північний захід у бік житлового масиву Виноградар. Крім цього, планується відкриття нової станції "Львівська брама".

На Оболонсько-Теремківській лінії проведуть відгалуження від станції "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценко. Також в планах Подільсько-Воскресенська лінія - будівництво від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".

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16 01 2020 13:23
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