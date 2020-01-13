У київському метро зафіксували понад 800 злочинів за рік

У 2019 році на території метрополітену померло 11 людей, з них двоє вчинили самогубство

Упродовж 2019 року в київському метрополітені зафіксували 806 злочинів.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Києва, передає LB.ua, зазначає "Громадське".

Найбільше кримінальних проваджень — 303 — відкрили за фактом носіння наркотиків без мети збуту. На другому місці «за популярністю» крадіжки — 288 випадків. 11 кримінальних проваджень за рік стосувалися грабежів, ще 9 відкрили за фактом неправдивих мінувань. Загалом з 806 злочинів поліцейські розкрили 335 справ.

У 2019 році на території метрополітену померло 11 людей, з них двоє вчинили самогубство.

Нагадаємо, що на пленарному засіданні Київської міської ради у вівторок депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном.