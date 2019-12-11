До Київського метро не пускатимуть жебраків, торгівців і агітаторів - Київрада оновила правила

Водночас для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем, проте тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену

"Відповідно до нововведень, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", - повідомляє прес-служба міськради.

На пленарному засіданні Київської міської ради у вівторок депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до нововведень, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", - повідомляє прес-служба міськради.

Водночас для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем, проте тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентарю, саджанців, рибальських снастей.

"Пасажири метро зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах", - ідеться в повідомленні.

Рішення підтримали 62 депутати Київради зі 120.

У прес-службі міськради зазначили, що попередні правила столичної підземки, затверджені Київрадою в 1995 році, застаріли й не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт.

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