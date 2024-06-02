В Київ приїхав перший офіцер ВВС Греції в якості інструктора по F-16
02 червня 2024, 19:18
Defensie.nl
Перший фахівець військово-повітряних сил Греції, який буде допомагати Силам оборони України використовувати винищувачі F-16, вже в столиці України.
Про це поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.
"В Києві, в Україні, вже є перший льотний офіцер Повітряних сил як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.
В кінці травня прем'єрка Данії заявила, що F-16 незабаром доправлять в Україну.