В Київ приїхав перший офіцер ВВС Греції в якості інструктора по F-16

Перший фахівець військово-повітряних сил Греції, який буде допомагати Силам оборони України використовувати винищувачі F-16, вже в столиці України.

Про це поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.

"В Києві, в Україні, вже є перший льотний офіцер Повітряних сил як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.

В кінці травня прем'єрка Данії заявила, що F-16 незабаром доправлять в Україну.