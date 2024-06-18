Трамп шукає віце-президентів. Політиків з вадами. Ті, хто бажає приєднатися до республіканського списку кандидатів у віце-президенти, повинні довести не свою цінність, а свою нікчемність. Схоже, що на думці у Трампа вже є кандидат, якому до вподоби демонструвати імпотенцію як прояв маскулінності. Детальніше про це – у колонці відомого історика Тімоті Снайдера.

Зазвичай кандидатів у віце-президенти обирають за чеснотами. Очікується, що вони принесуть нових виборців у листопаді, доповнять кандидата в президенти і будуть кваліфікованими для виконання обов'язків президента в разі надзвичайних ситуацій.

Дональд Трамп шукає, в буквальному сенсі, вади.

Трамп не стільки намагається виграти вибори, скільки отримати владу, тому йому потрібен хтось, хто погодиться з його Великою брехнею про те, що він виграв вибори минулого разу, і хто буде з ним під час його другої спроби перевороту. Він не планує поступатися владою в будь-який інший момент, тому питання кваліфікації кандидата у віце-президенти не є настільки актуальним.

Кандидат у віце-президенти не може розглядатися як доповнення Дональда Трампа, оскільки як лідер він не має жодних недоліків чи вад. Однак це особливий різновид фашизму, який не має жодного плану, окрім відплати. Прихильники Трампа вдома і за кордоном розуміють, що лють забезпечить прикриття для демонтажу діяльності американського уряду, щоб олігархи не платили податки, наприклад, або щоб росіяни могли чинити звірства в Україні.

І тому ті, хто бажає приєднатися до республіканського списку кандидатів у віце-президенти, повинні довести не свою цінність, а свою нікчемність. Вони повинні продемонструвати, що жодним чином не кидають виклик Трампу, і що вони не будуть, якщо стануть віце-президентом, чинити опір тим, хто хотів би бачити американський уряд неспроможним. Інакше кажучи, вони повинні вдатися до політики безсилля, до рішучих зусиль, щоб показати, що їм бракує рішучості.

Сигналізація про порок – це, звичайно, складна справа, як для них, так і для Трампа. Вони повинні бути поганими, але при цьому не бути надто хорошими в цьому. Виглядати лідером небезпечно, оскільки це може бути сприйнято як амбіції і талант, що не сподобається Трампу.

Згідно з повідомленням Майкла К. Бендера в New York Times, лідерами є Дуг Бурґум, Марко Рубіо та Джей-Ді Венс. Трамп також привернув увагу донорів до Тіма Скотта. Я не претендую на інсайдерську інформацію чи особливе розуміння того, кого обере Трамп. Кожен з цих чоловіків по-різному демонструє викривлення політики безсилля. Як і будь-який інший можливий кандидат.

У своїх виступах у ЗМІ Тім Скотт пожадливо захищає "Велику брехню" та політику державного перевороту Трампа. Але ця покірність настільки відчутна, що вибір афроамериканця не дивує. Марко Рубіо має очевидні політичні здібності, і вісім років тому його розглядали (і він сам себе чітко бачив) як правдоподібну альтернативу Дональду Трампу. Але він повністю здався після того, як був принижений Трампом у тій кампанії. Однак у нього є довгий список історичних дотепів про Трампа ("друзі не дозволяють друзям голосувати за шахраїв"), які інтернет не забуде. І Рубіо не надто відкрито претендує на місце віце-президента. Цей шурхіт тіні гідності може виявитися занадто сильним для Трампа.

Проблема Дуга Бурґума полягає в тому, що він є успішним бізнесменом, за якого себе видає Трамп – основа його афери, як сказав би Марко Рубіо 2016 року. Репутація Трампа як підприємця ґрунтується на його грі у фільмі "Учень", де він зіграв роль магната, який може наймати і звільняти. Насправді, його багатство успадковане, а бізнеси та ініціативи, які він намагався заснувати (або підтримував), зазнали краху: хто-небудь пам'ятає Trump Vodka, Trump Fragrances або Trump Mattress? Грошові позиції Трампа залежать від заманливого обману: я вже багатий, тож віддайте мені свої гроші, щоб відчути себе частиною мого успіху. Присутність Бурґума у списку ускладнить цю аферу, оскільки преса зосередиться на фактичному успіху Бурґума у заснуванні компанії з розробки програмного забезпечення та його реальному багатстві (якщо я помиляюся, і Трамп думає про збір голосів, у Бурґума виникне інша проблема: Трамп все одно виграє Північну Дакоту, а імідж Бурґума як прихильника повної заборони абортів зашкодить Трампу в штатах, які йому потрібні для перемоги).

З цих чотирьох, Джей Д. Венс є тим, хто найбільш свідомо розробив політику безсилля.

Венс – людина неабиякого розуму і автор привабливих мемуарів. "Сільська елегія" м'яко підводить читача до політичного висновку: оскільки Венс вважає, що його родичам не допомогла державна допомога, ми всі повинні погодитися з тим, що уряд не повинен нічого робити, щоб допомогти людям. Політичний нігілізм, представлений як сімейна історія, є потужним республіканським напоєм ("лібертаріанством"), і він добре послужив Венсу.

Бездіяльність уряду – це, звичайно, безглуздий рецепт для жителів Мідлтауна, штат Огайо, де виріс Венс, або для Аппалачі, яка є основною темою мемуарів. Як і все, що стосується Венса, мемуари придушують будь-яку ідею позитивної політики на догоду політиці безсилля. Політик – це той, хто пояснює, чому нічого не можна зробити.

Після закінчення юридичного факультету Єльського університету, на якому закінчуються мемуари, Венс став венчурним інвестором і клієнтом Пітера Тіля, мільярдера з Кремнієвої долини. Тіль додає до політики імпотенції дуже специфічний і цікавий філософський шар. Він є послідовником та інтерпретатором блискучого французького літературного критика Рене Жирара, найбільш відомого своєю теорією "цапа-відбувайла". (Мушу сказати, що колись я читав лекції Жирара в Парижі та Стенфорді, фінансовані за ініціативи Тіля, і що я викладаю Жирара).

Жирар кидає виклик типовому уявленню про те, що суспільства починаються з розумного консенсусу про те, що ми всі повинні припинити насильство і натомість прийняти правовий порядок. Натомість він стверджує, що такий момент соціальної інтеграції потребує цапа-відбувайла, когось, кого можна звинуватити в попередньому хаосі і піддати негайному символічному насильству, щоб інтегрувати всіх інших. У своїх комерційних та особистих починаннях Тіль практикує те, що можна назвати позитивним жирардизмом, шукаючи структури, які дозволяють людям процвітати як особистостям без спокуси бути конформістами та цапами-відбувайлами. Однак у своїй політиці Тіль практикує те, що можна назвати негативним жирардизмом, підтримуючи політичних кандидатів (таких як Венс), яким можна довіряти у пошуку цапів-відбувайлів і культивуванні культурної війни. Це зберігає уряд дисфункціональним і дозволяє мільярдерам Кремнієвої долини як безконтрольним олігархам продовжувати формувати суспільство (це також називається "лібертаріанством").

Як сенатор Венс надзвичайно добре змоделював політику безсилля. Як у внутрішній, так і в зовнішній політиці, його лінія полягає в тому, що американський уряд є безпорадним. У міжнародних відносинах він повторює твердження російської пропаганди про Україну, яка служить приреченості, що ніхто не може протистояти росії і що ми всі повинні здатися. Але це приреченість, яка процвітає: Венс любить виходити перед мікрофонами, випинати груди і представляти імпотенцію як маскулінність. У цьому перформансі є лукавство: мужня поза підміняє мужню дію. Крутий хлопець а-ля Венс повертається до безпечного простору провокування культурної тривоги, обираючи ворогів у власній країні.

У підході Венса є величезний політичний потенціал. У короткостроковій перспективі він довів своєю дотепністю, що завжди може трансформувати потребу в діях у риторику агресивної безнадійності, що сподобається певному типу правих донорів. У довгостроковій перспективі він може заручитися підтримкою лідерів країн, яким подобається бачити Америку слабкою, як це зробив Трамп. Зовсім не важко уявити майбутнє, в якому Венс стоятиме поряд з Орбаном, путіним і Сі як творцями невільного світу.

І можливість такої грандіозної траєкторії, звичайно, є проблемою для Венса зараз. Він молодий. У нього набагато більше потенціалу, ніж у самого Трампа, і Трамп в якийсь момент це зрозуміє.

Як і деякі інші, Венс також колись був Never Trump ("коли ми вибачаємося за цю людину, хай допоможе нам Господь"). Однак, розворот Венса можна розглядати – унікально – як частину ширшого розуміння політики. Людина здається перед обличчям виклику, і робить це перформативно, агресивно. Таким чином, політика перетворюється на демонстрацію імпотенції, привчаючи виборців думати, що уряд – це лише своєрідна сцена, на якій наші найкращі лідери дають волю своїм почуттям, а не роблять щось конкретне.

Трамп був першопрохідцем у цьому, але Венс молодший, розумніший і кращий. Він чітко знає, що робить: перед кожним вибухом в його очах можна помітити коротку мить розрахованого задоволення. Коли він збирається з думками, то на якусь частку секунди стає схожим на людину, яка збирається розповісти жарт, що їй дуже подобається.

Такими є суперечності політики безсилля. Тім Скотт може бути занадто м'яким, щоб справити якесь враження. Марко Рубіо може мати занадто багато залишків гідності. Дуг Бурґум не може приховати власні успіхи. А Джей-Ді Венс, саме тому, що його політика безсилля настільки продумана і практична, виявляє рівень інтелекту і майстерності, який зробить його кращим трампістом, ніж сам Трамп. Як виконавець, Венс стає тільки кращим, тоді як Трамп стає тільки гіршим. Чи зможе Трамп з цим змиритися?

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