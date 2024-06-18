США та Німеччина створили нову версію системи Himars
Великі оборонні компанії Rheinmetall із Німеччини та Lockheed Martin із США представили оновлену версію реактивної системи залпового вогню Himars.
Про це пише німецьке видання Handelsblatt.
Як зазначає Handelsblatt, Gmars поєднуватиме технологію Himars із шасі броньованої транспортної машини HX 8x8 Rheinmetall. Завод Rheinmetall в Унтерлюсі в Нижній Саксонії також є важливим для виробництва. Там будуть виготовлятися ракетні двигуни для систем Gmars. Зараз там уже готують майбутні виробничі лінії.
Видання підкреслило, що нова система Gmars може в майбутньому стати відповіддю на зростаючий попит у Європі на ракетні системи такого класу. Особливо з огляду на те, що американські Himars вже заброньовані на кілька років уперед.