США та Німеччина створили нову версію системи Himars

Компанії Rheinmetall і Lockheed Martin розробили нові установки реактивної системи залпового вогню Gmars.

Великі оборонні компанії Rheinmetall із Німеччини та Lockheed Martin із США представили оновлену версію реактивної системи залпового вогню Himars.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

"Оборонні концерни Rheinmetall і Lockheed Martin представили на виставці військової техніки Eurosatory 2024 у Парижі вдосконалену версію ракетної системи Himars", – пише газета. Нова система отримала назву Gmars (Global Mobile Artillery Rocket System).

За словами глави Rheinmetall Арміна Паппергера, нова установка здатна вражати цілі на відстані до 400 кілометрів і вміщує до 12 ракет. Спочатку Gmars розроблялася для Бундесверу, проте Німеччина у результаті віддала перевагу системі ізраїльського виробництва.

Як зазначає Handelsblatt, Gmars поєднуватиме технологію Himars із шасі броньованої транспортної машини HX 8x8 Rheinmetall. Завод Rheinmetall в Унтерлюсі в Нижній Саксонії також є важливим для виробництва. Там будуть виготовлятися ракетні двигуни для систем Gmars. Зараз там уже готують майбутні виробничі лінії.

Видання підкреслило, що нова система Gmars може в майбутньому стати відповіддю на зростаючий попит у Європі на ракетні системи такого класу. Особливо з огляду на те, що американські Himars вже заброньовані на кілька років уперед.