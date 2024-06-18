Україна має отримати запрошення до НАТО на ювілейному саміті –The Hill

Уся увага на саміті буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України, зазначає видання.

У липні лідери країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зберуться у Вашингтоні на саміт, присвячений 75-річчю альянсу. Цей саміт стане можливістю відзначити досягнення НАТО з 1949 року, і за нормальних обставин такий підхід міг би бути доречним. Але зараз не звичайні часи, і вся увага буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України.

Про це пише The Hill.

"Замість того щоб святкувати свою історію, НАТО має увійти в історію на саміті, надіславши Україні запрошення вступити до Альянсу. Запрошення не означає негайного членства, але воно демонструє прихильність", - йдеться в статті.

Деякі члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу, поки вона перебуває у стані війни з Росією, оскільки побоюються, що членство України в Альянсі призведе до спрацьовування статті 5 НАТО про взаємну оборону.