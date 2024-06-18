Україна має отримати запрошення до НАТО на ювілейному саміті –The Hill
18 червня 2024, 13:13
Україна НАТО
Уся увага на саміті буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України, зазначає видання.
У липні лідери країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зберуться у Вашингтоні на саміт, присвячений 75-річчю альянсу. Цей саміт стане можливістю відзначити досягнення НАТО з 1949 року, і за нормальних обставин такий підхід міг би бути доречним. Але зараз не звичайні часи, і вся увага буде прикута до того, що Альянс робить або не робить щодо України.
Про це пише The Hill.
"Замість того щоб святкувати свою історію, НАТО має увійти в історію на саміті, надіславши Україні запрошення вступити до Альянсу. Запрошення не означає негайного членства, але воно демонструє прихильність", - йдеться в статті.
Деякі члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу, поки вона перебуває у стані війни з Росією, оскільки побоюються, що членство України в Альянсі призведе до спрацьовування статті 5 НАТО про взаємну оборону.
"Але війна не означає, що НАТО може сидіти склавши руки і нічого не робити для просування України до членства на саміті. Існує величезний політичний простір між повторенням застарілих формулювань із попередніх комюніке саміту щодо прагнення України до НАТО і негайним прийняттям Києва до Альянсу. Існує золота середина, якої слід дотримуватися", - пише The Hill, зазначаючи, що паралельно із запрошенням члени НАТО мають подвоїти свої зусилля, щоб озброїти Україну для перемоги над росією, а не просто для виживання у війні.
Також видання зазначає, що є вагомі підстави для того, щоб надіслати Україні запрошення вступити до НАТО.
Перш за все, запрошення України до НАТО є логічним завершенням того, що Альянс уже обіцяв у кожному комюніке саміту, починаючи з 2008 року, це просто наступний крок у процесі, зазначає The Hill.
Перспективи України в ЄС також є прикладом того, як країна, що перебуває у стані війни, може почати формальний процес вступу до організації, що має угоду про взаємну безпеку. Стаття 5 НАТО також не має стати на заваді запрошенню України вступити до альянсу на саміті.
Крім того, вже 12 членів НАТО підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку, і тривають переговори про укладення ще більшої кількості двосторонніх угод. Ці угоди формують фундамент, на якому будуватиметься майбутнє членство України в НАТО, зазначає видання.
Також у статті вказується на той факт, що за самітом пильно спостерігатимуть як друзі, так і вороги США.
"Замість того щоб просто керувати подіями, НАТО має почати їх формувати", - ідеться в статті.
Як нагадує The Hill, на початку 1990-х років ідея вступу країн Балтії чи Польщі до НАТО була немислимою, але сьогодні вони є одними з найкращих членів альянсу.
Те ж саме можна сказати і про Україну, яка володіє значними природними ресурсами, має багато молодих і технологічно підкованих спеціалістів, має величезний економічний потенціал, слугує житницею Європи і довела у виборчих бюлетенях і на полі бою, що її доля - в Європі, підсумовує видання.