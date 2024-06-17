В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер

У черговій серії запитань та відповідей Том Купер пояснює ситуацію з ракетною програмою України зі створення балістичних ракет, незахищеність обох сторін від атак БПЛА, рекомендує повністю ігнорувати заяви путіна щодо "мирних пропозицій" і дає коротке оновлення ситуації на фронті.

Коротке оновлення для початку... Черговий удар українських ЗРК по позиціях 31-ї зенітно-ракетної бригади ВКС рф в окупованому Криму вразив черговий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Згоріли радіолокаційна станція 92Н6Е, тягач БАЗ-6303 та пускова установка 51П6.

У Вовчанську у суботу росіяни посилили свої війська за рахунок розгортання групи "Аїда" (чеченці), а потім здійснили локальну контратаку з району школи №2 та дитсадка №6: вона була відбита артилерією та дронами.

Подібні російські атаки відбувалися майже по всій лінії фронту, але більшість з них були відбиті. На жаль, не обійшлося і без чотирьох винятків:

a) схоже, що росіяни утримують більшу частину Новоолександрівки (північна частина Авдіївсько-Покровського напрямку). Насправді, вони просуваються далі на північ і захід, навколо цього села і вздовж залізничного валу на південь від нього;

б) велика, тристороння механізована атака на Новоселівку Першу (центральна частина Авдіївсько-Покровського напрямку): до села не дійшла, але це станеться найближчими днями;

в) масовані піхотні атаки на Карлівку (південна частина Авдіївсько-Покровського напрямку); та

г) росіянам вдалося закріпитися в Георгіївці (на захід від Мар'їнки), тобто ЗСУ не змогли вчасно відновити свої позиції в цьому селі.

Повертаючись до відповідей на різноманітні ваші запитання...

1. Як інтерпретувати/розуміти останні умови путіна щодо припинення вогню, в яких він вимагає віддати Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон, а також відмовитися від вступу України до НАТО тощо?

З одного боку, це звичайний російський метод ведення переговорів: вимагати максимум, а потім подивитися, що вийде. Деякі на це ведуться (гарний приклад – Ердоган, який "домовлявся" з путіним щодо Ідлібу в березні 2020 року): все менше тих, хто достатньо розумний, щоб розуміти, що це не означає нічого остаточного.

Однак, з іншого боку, так, це означає, що путін продовжує плекати свої ілюзії. Це тому, що його сили можуть контролювати близько 95% Луганської області, але все ще не контролюють понад 60% Донецької, а тим більше всієї Запорізької та Херсонської областей (адже він втратив північну половину Херсонської області майже одразу після її приєднання до російської федерації, у 2022 році).

...і, якщо нічого іншого... ну, ось вони: плани Пуддінга на цю війну. Дивіться: отримати всі ці чотири українські області.

Наразі справа в тому, що він знає, що Україна ніколи не погодиться на такі умови. Але він також знає, що на Заході достатньо зомбованих ідіотів, які серйозно розглянуть його "пропозицію". Іншими словами, він намагається розпалити розбіжності між Україною та її західними союзниками напередодні майбутньої зустрічі НАТО і "мирної конференції" у Швейцарії.

Підсумок: моя порада – "звичайна, коли йдеться про путіна". Читай: ігнорувати.

2. Що сталося з українською програмою балістичних ракет?

Круте питання!

За іронією долі, більша частина того, що я "знаю" (а це майже нічого, що, в свою чергу, є основною причиною, чому я наголошую на цьому питанні) про цю тему, ґрунтується на тому, що мені доводилося чути від контактів в російській федерації.

За їхніми словами, Україна розпочала проект з реінжинірингу ракет "Іскандер-М" (вони ж 9М723 або 9М723К1) ще у 2014 році. Він нічим не закінчився: схоже, його скасували через брак коштів та інші пріоритети. Натомість українці "лише" зосередилися на капітальному ремонті близько 500 ракет 9М79 "Точка-У", успадкованих від СРСР у 1991 році, та/або створенні нових транспортерів/переносників/пускових установок (ПУ) для них. Так з'явився комплекс "Грім-2/Сапсан", який росіяни називають "Грім-2" і який був показаний публіці у 2018 році і навіть запропонований для експорту. Протягом 2022 і 2023 років Міністерство оборони (МО) росії кілька разів повідомляло, що балістичні ракети "Грім-2" були збиті засобами протиповітряної оборони російських збройних сил.

Тим не менш, мушу визнати, що мені так і не вдалося з'ясувати з якоюсь дозою впевненості, чи дійсно росіяни мають на увазі, що цей "Грім-2" є українським варіантом "Іскандер-М", чи – як пояснює Вікіпедія – модифікованими (навіть збільшеними в розмірах) 9М79?

Можна лише сказати, що так, 19-та ракетна бригада ЗСУ випустила багато 9М79 зі своїх пускових, подібних до тієї, що видно на фото нижче і це в перші місяці війни (особливо на підтримку військ, що захищали Чернігів).

Пускова машина балістичної ракети "Грім-2"/"Сапсан", Київ, 2018.

Відтоді про балістичні ракети українського виробництва всі мовчать: максимум, що можна почути, це про те, що українці розгортають свої ЗРК С-200 ("СА-5 Гаммон") як балістичні ракети... або про американсько-американську стурбованість тим, що росіяни знайшли достатню кількість частин ЗРК MGM-140 ATACMS американського виробництва, щоб за допомогою зворотної інженерії створити цей зенітно-ракетний комплекс...

Парадоксально, але ніхто не приходить до думки, що українці мають ноу-хау, інструменти, засоби, здатні здійснити реінжиніринг ATACMS, а також велику мотивацію для цього.

Так, може здатися, що українці не знають, як робити балістичні ракети – навіть якщо вони по вуха занурені в розробку крилатих ракет. Насамперед тому, що "швидкий гугл", швидше за все, знайде повідомлення про те, що крилата ракета Х-55 (попередник Х-555, яку росіяни сьогодні регулярно застосовують проти України) була розроблена Державним конструкторським бюро "Південне" в Дніпрі, а виготовлялася на Харківському авіаційному заводі, а її міні-турбореактивні двигуни були виготовлені на "Мотор Січі" (Запоріжжя) ще у 1970-1980-х роках (до речі, "Мотор Січ" продовжувала виробляти та експортувати турбореактивні двигуни до росії аж до початку 2014 року), аніж про балістичні ракети української розробки.

На мою думку, питання не в тому, чи можуть вони, а в тому, чи мають вони – українці – гроші і час возитися з балістичними ракетами вагою близько 1000-3000 кг (тобто дальністю 300+ км). Наскільки мені відомо, ще за радянських часів такі корпорації, як Південмаш виготовляли двигуни для міжконтинентальних балістичних ракет Р-36 ("SS-18 Satan"), а КБ "Південне" ще у 2008 році працювало над тактичною балістичною ракетою з дальністю польоту 280(+) км (здається, вона називалася "Борисфен"?)... Звісно, з того часу мало що сталося, і тому не дивно: минулого року пана, відповідального за ракетні програми країни, звільнили і замінили. Але: я думаю, що варто згадати, що вже навесні, і, звичайно, влітку і восени 2023 року, один з балакунів у Києві сказав, що зброя (або дві.... чи три?) цього класу була тоді розгорнута проти росії...

Загалом, беручи до уваги те, про що я говорив вище, а також загальне мовчання на цю тему, а потім нечисленні повідомлення в ЗМІ, я б сказав: "Ніколи не кажи "ніколи". Швидше за все, це був "тільки початок". І цей старт так само сильно затягнувся через брак грошей, брак бачення, як і через звичайну системну некомпетентність у політиці та інші подібні чинники.

Але не через брак здібностей.

Якщо вже на те пішло, візьміть до уваги таку констеляцію: дедалі більше українців розуміють, що не можуть розраховувати на постійну і надійну підтримку Заходу; та й взагалі, з такими "друзями" і "союзниками", як в України, і коли країна стикається з російською війною на винищення, не залишається іншого виходу, окрім як розробляти такі речі, як балістичні ракети і розвідувальні супутники теж. А потім виробляти їх серійно, якщо потрібно: таємно, на підземних заводах, у повній тиші, не повідомляючи про це "союзників". Іншими словами: я вважаю, що з моменту реформування українського ракетного сектору минуло менше року, а отже, ще занадто рано. Однак я впевнений, що ми побачимо набагато більше в цьому відношенні в найближчі місяці і роки.

3. Чи є спосіб захистити авіабази від розвідувальних безпілотників?

Так. Теоретично: звичайно, є... і не один, а "сотні". Буквально. Але...

а) Україна величезна: неможливо закрити весь її повітряний простір для буквально десятків розвідувальних БПЛА з відповідним радіусом дії, які росіяни розгортають щодня;

б) або, можливо, спосіб є, але якщо так, то зараз Україна не має такої можливості. Вона навіть не має достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб належним чином захистити свої найважливіші міські центри, енергетичний сектор і промислові об'єкти.

І найголовніше: як показав останній раунд арабо-ізраїльських війн, навіть така невелика територія, як Ізраїль, не може бути захищена "на 100%" і це незважаючи на розгортання особливо щільної, інтегрованої, багаторівневої мережі всіх видів найсучасніших систем протиповітряної оборони, а також на підтримку Заходу і співпрацю з численними сусідами.

Основна причина полягає в тому, що природа війни така, що дослідження і розробка нових методів ведення бою ніколи не закінчуються: "інша сторона" завжди перебуває в пошуку нових рішень, і – якщо тільки їй буде надано достатньо часу і можливостей – майже напевно знайде їх. В Україні ця "інша сторона" має не лише достатньо часу і можливостей, але й багато грошей, власних та іноземних ноу-хау, а також набагато більше простору через величезні розміри країни.

Це "ази".

У випадку цієї війни, починаючи з лютого 2024 року, розвиток подій відбувався приблизно так: обидві сторони почали розгортати широкий спектр БПЛА; обидві сторони протидіяли їм засобами радіоелектронної боротьби (включаючи як великі системи, встановлені на БТР/вантажівках, так і "портативні" системи на кшталт "анти-БПЛА гвинтівок"), мобільними великокаліберними кулеметами, а також ПЗРК. За два роки війни ЗСУ витратили свої власні запаси ПЗРК і запаси НАТО, збивши тисячі російських БПЛА. Що ж сталося? Сьогодні росіяни шукають "прогалини" в українській інтегрованій системі протиповітряної оборони, а потім проникають туди за допомогою своїх БПЛА середнього і малого радіусу дії, щоб дістатися до таких місць, як Дніпро чи Полтава, що за 100 км за лінією фронту. І вони доводять, що здатні робити це і масово. БПЛА невеликі, але можуть підніматися на висоту понад 2 000 метрів: там вони в безпеці від ПЗРК і маси важких кулеметів та легкої зенітної артилерії. Радіоелектронна боротьба іноді ефективна проти Zala, а іноді ні – і коли це не так, росіяни намагаються вразити все, що вони знайшли за допомогою "Іскандерів". А українська ППО не є ні достатньо чисельною, ні достатньо ефективною, щоб перехоплювати все, що летить на їхньому шляху. Удари, що наносяться в результаті, болючі...

Вже кілька місяців поспіль ПСУ намагається протидіяти "розвіднику" Zala за допомогою навчально-тренувальних літаків Як-52, озброєних кулеметами. Вони патрулюють такі райони, як Дніпро, і збивають все, що можуть знайти. Але вбити все, що трапляється на шляху, просто неможливо.

Навчальний літак Як-52 Повітряних сил ЗСУ, як видно з російського БПЛА Zala під час перехоплення останнього, кілька тижнів тому...

Щоб переконатися: ця проблема є не лише в Україні. росія також має цю проблему. Інакше українські БПЛА розміром з легкий спортивний літак не змогли б пролетіти на 700+ кілометрів углиб росії, щоб завдати удару по обраних цілях. Україна також не змогла б "заполонити" авіабази на кшталт Таганрога чи Морозовська десятками ударних БПЛА.

Справді: НАТО також матиме величезні проблеми з будь-яким таким ударом – так само, як це було в Ізраїлі у квітні.

Справа в тому, що "миттєвого" рішення не існує. Принаймні, жодного "диво-розв'язання", яке б працювало на 100%, а тим більше – на 1000% впевнено і постійно. Тому що вся технологія БПЛА відносно недавня; тому що маса збройних сил по всьому світу ігнорувала "такі іграшки" (і то навмисно) протягом десятиліть (принаймні, з часів В'єтнамської війни, і зазвичай з таких важливих причин, як "БПЛА недостатньо мужні, не такі круті, як дорогі реактивні винищувачі"); тому що славний "оборонний сектор" підкуповував і диктував збройним силам витрачати мільярди на велике, складне, важке озброєння, а не "на іграшки". Настільки, що Пентагон (лише для прикладу; будьте певні, що органи влади на кшталт Beschaffungsbehörde в Німеччині мало чим відрізнялися) робив усе можливе, щоб відхилити, якщо не вбити будь-які пов'язані з цим проекти, ще два роки тому...

Таким чином, розробка контрзаходів відстає: можливо, в майбутньому з'являться концепції на кшталт "роїв БПЛА, керованих штучним інтелектом", які самостійно "з'їдатимуть" усілякі Zala та подібні до них. Але наразі таких рішень немає, і українцям доводиться обходитися тим, що є під рукою.

Насамкінець (на сьогодні; я повернуся до інших ваших запитань якнайшвидше), особлива подяка Джеффу за те, що він привернув мою увагу до наступної онлайн-присутності. Коли хтось перевіряє Google Street View для Вовчанська, можна знайти наступні знімки старої та покинутої авіабази поблизу цього міста.

База була побудована щонайменше під час Другої світової війни (можливо, навіть раніше: пам'ятайте, що історія військових польотів в Україні дуже довга, починаючи з часів Першої світової війни). У другій половині 1950-х років Вовчанський аеродром перепрофілювали на навчально-тренувальний і передали ДОСААФ: добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту - своєрідному воєнізованому аероклубу в колишньому СРСР. По суті, це було залучення молоді до льотної та/або військової служби, а якщо вони мали достатній інтерес, то й до служби в збройних силах. Особливо в радянських військово-повітряних силах, і особливо в 1970-х роках: майте на увазі, що через масове скорочення радянських звичайних збройних сил за часів Хрущова, радянські військово-повітряні сили в той час відчували критичну нестачу пілотів і наземного персоналу.

Так чи інакше... у другій половині 1950-х років ДОСААФ взяв на себе відповідальність і створив на цьому місці навчальний центр, оснащений літаками Аеро Л-29, Антонов Ан-2, Лі-2, Лі-2 та Яковлєв Як-18.

Не дивно, що на онлайн-турі можна побачити (насамперед) навчальні літаки Aero L-29 Delfin ("сріблясті літаки з Т-подібним оперенням"): їх виробляли в Чехословаччині в 1960-х і на початку 1970-х років, і вони служили в якості реактивних тренажерів у всіх військово-повітряних силах Варшавського договору, а також у Радянському Союзі.

Також можна побачити кілька розбитих літаків Ан-2 (біпланів). Їх використовували майже для всього: для тренувань, для підготовки десантників, навіть у сільському господарстві. Зрештою, згадайте, якщо ви бачили той чи інший гелікоптер Мі-2: їх також використовували для тренувань.

До війни тут був місцевий туристичний гід, який пропонував екскурсії.

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