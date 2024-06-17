Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів в Шебєкіно – Том Купер

В останньому дописі про ситуацію на фронті російсько-української війни Том Купер наводить фотодокази результативного удару українських БПЛА по авіабазі в Морозовську, де було знищено кілька літаків Су-34. Він роз’яснює, що не можна робити висновки про перехід тієї чи іншої позиції під контроль росіян, оскільки відео дає уявлення лише про кілька десятків секунд про те, що відбувається там протягом доби.

Насамперед: я мушу припинити публікувати посилання на свої оновлення на Facebook. Мене там постійно "тимчасово блокують", кожні 1-2 хвилини, тільки за те, що я намагаюся відкрити свій аккаунт і почитати реакцію читачів. І більше нічого. І я вже втомився скаржитися: реакції немає взагалі. Схоже, власнику Facebook важливіше заробити черговий мільярд, звільняючи людей і використовуючи ідіотський штучний інтелект, ніж зберегти свою платформу корисною. Тому не можу не порекомендувати всім повністю перейти сюди – тобто підписатися на мій блог на Substack (це безкоштовно), щоб не пропустити жодного посту.

Повернемося до того, що дійсно важливо...

Як повідомлялося вчора вранці, українці завдали удару по авіабазі Морозовськ в росії кількома БПЛА (кажуть, що було задіяно до 70 БПЛА). Що ж, хтось купив прикріплені супутникові фотографії, і вони показують результати:

потрапляння в ангар технічного обслуговування з двома Су-34 всередині;

попадання в Су-34, припаркований перед цим ангаром.

Також постраждав склад боєприпасів у Шебекіно (Бєлгородська область), де, за повідомленнями, зберігалися снаряди для систем ТОС-1. А минулої ночі був нанесений потужний удар БПЛА по одному з промислових об'єктів в районі Ростова-на-Дону... Чорт: не можу відкрити цей пост, щоб зробити скріншот відео, бо він був надісланий через месенджер, а він належить Facebook, і ідіотський штучний інтелект Facebook блокує мене...

Ще одна новина: 13 червня росіяни здійснили потужну механізовану атаку з Мар'їнки (повністю зруйнованої) на Георгіївку – село на захід від Мар'їнки.

Загалом було задіяно 28 БТР-82, БМП та МТ-ЛБ. На даний момент відомо, що 46-а повітряно-десантна розбила 13 одиниць техніки, яка рухалася по дорозі О0510 і входила в Георгіївку.

Тепер, у цьому та кількох інших випадках за останні кілька днів, люди дивляться відео, оприлюднені ЗСУ, і дивуються: як так сталося, що росіяни "вільно пересуваються всередині українських позицій"?

...тобто всередині територій, позначених як "підконтрольні Україні" на масі карт, опублікованих картографами в соціальних мережах?

...і, як так виходить, що українці копають окопний комплекс, а потім всередині нікого немає, коли приїжджає якась російська машина для розвантаження військ?

Ну, хлопці та дівчата: це та сама проблема з усіма відео. Вони ніколи не показують, що відбувалося до або після: показують лише 2, 5, 10, 15, можливо, 60 секунд і більше нічого... і, таким чином, не інформують глядача про те, що відбувалося в інші 86 340-86 395 секунд того дня в даній місцевості. Дійсно, дуже мало хто показує навіть те, що сталося ліворуч або праворуч від сцени, про яку йдеться. І, поклавши руку на серце: це не так, якби всі ми, "воєнні спостерігачі", були експертами в "онлайн-відеоаналізі" ­– на основі, скажімо, 15 років інтенсивного навчання цій дисципліні.

Найважливіша частина того, що відбувається "під час" кожної такої російської атаки, – це те, що відбувається до її початку. росіяни бомбардують, бомбардують, бомбардують і бомбардують українські позиції, які збираються штурмувати: вони б'ють по них бомбами УМПК, потім обстрілюють артилерією, б'ють з реактивних систем залпового вогню, потім повторюють всю процедуру. Потім вони роблять те саме 2-3 рази на день, сім днів на тиждень, а потім кілька тижнів поспіль. На додачу до цього, вони розгортають 100+ БПЛА на день для нанесення ударів по українських позиціях. "Вінцем" будь-якого такого масштабного наступу є обстріл з ТОС-1. Причому не з однієї установки, а з цілої батареї.

Таким чином, діє щось на кшталт "правила № 1": до моменту, коли росіяни фактично атакують, а потім українці фіксують їхню атаку на відео з якогось безпілотника, росіяни вже обстрілюють цю територію годинами, днями і тижнями.

Більшість командирів батальйонів і бригад у ЗСУ засвоїли ці уроки: вони відводять свої війська і дозволяють росіянам бомбити, обстрілювати і наносити удари з безпілотників. Тому що немає сенсу дозволяти, щоб у відповідь ні за що гинули власні війська. Винятки з цього правила поки що рідкісні.

Таким чином, і по суті: щось на кшталт "Правила № 2" полягає в тому, що з усієї бригади ЗСУ, яка складається (зазвичай) з 4, 5, 6, 7, 8 батальйонів, лише "рота або близько того" військ знаходиться "попереду": розгорнута на позиціях уздовж безпосередньої лінії фронту до росіян. Решта бригади знаходиться "в тилу": захована десь за 200, 500, 1000, 5000 метрів за лінією фронту. Одні відпочивають по 2-3 дні, інші перебувають у бойовій готовності. Звичайно, нічого з цього не показують на відео.

Це означає: завжди майте на увазі, що багато чого сталося задовго до того, як було знято якесь відео.

А потім ще багато чого відбувається під час зйомки відео, але на ньому не видно. Як тільки українці (за допомогою постійного моніторингу російських позицій своїми безпілотниками) бачать, що росіяни починають наступ, вони запускають свої ударні безпілотники (зазвичай FPV), встановлюють артилерійське загородження – і кидають свої війська назад на те, що залишилося від їхніх позицій. Це щось на кшталт "Правила № 3".

Іноді росіян розбивають за допомогою FPV-дронів, артилерії та мін ще до того, як вони доїжджають до українських позицій: тоді ви бачите відео, на яких їхні машини підриваються на полях, що відокремлюють їхні позиції від українських. Інколи росіяни добираються туди приблизно в той самий час, коли українці повертаються на свої позиції: тоді можна побачити такі відео, як два за останній тиждень, де "Бредлі" 47-ї мехбригади розбиває два чи більше БТР-82 з російськими солдатами...

...а іноді росіяни діють досить швидко, і, як у випадку з наступом на Георгіївку, принаймні частина їхньої колони виживає достатньо довго, щоб потрапити на українські позиції до того, як українці встигнуть туди повернутися.

... і ще близько 100+ інших змінних для кожної з цих "трьох основних версій": адже найчастіше трапляється комбінація всього цього.

Не менш важливим є те, що відбувається після того, як з'являється відео, на якому показано підірваний російський транспортний засіб. Іноді вцілілі російські військовослужбовці біжать назад на свої позиції; іноді їхні командири все ще мають достатньо повноважень, щоб продовжувати штовхати їх вперед, і тому вони продовжують наступати на українські позиції; ще іноді їм вдається досягти – ще не окупованих українських позицій вчасно, а іноді ні, і т.д.

Одним з найменш "кричущих" аспектів цієї війни є "новітня" версія російської тактики: коли вони посилають свої штурмові групи: більшість з них знищується. Насправді, я збився з ліку всіх розповідей за останні 7-10 днів, в яких один з тих, хто вижив, розповідає про те, що з 20 бійців його штурмової групи він єдиний залишився живий; або один з 2, 3, 5, 7 поранених, якому пощастило вийти з поля бою.

Річ у тім, що неодноразово траплялося, що потік російських штурмових груп триває годинами, а то й днями, і тоді завжди залишається кілька вцілілих. Вони сідають всередині зруйнованих українських позицій або під знищеною технікою... і все: потрапивши всередину, вони не рухаються. Вони там: номінально позиція "під їхнім контролем". Насправді це не так: вони просто сидять там і не можуть нічого зробити, тому що як тільки вони показуються, по них починають прилітати FPV-дрони, мінометні міни або навіть з артилерії.

Як вже було сказано, останні кілька тижнів російські соціальні мережі переповнені історіями тих, хто пережив такі напади, більшість з них детально розповідають про те, як вони виживали в якійсь ямі протягом 3, 5 або більше днів. Буквально "відсиджувалися". Нічого не робили, тільки сиділи там, сховавшись від українців. І поки вони там, росіяни можуть говорити, що вони "просуваються", що вони "захопили ще одну позицію", а українці не можуть сказати, що вони дійсно контролюють цю позицію.

Що буде далі, залежить від багатьох інших чинників. За умови, що вони мають необхідну обізнаність про ситуацію, необхідні снаряди, БМП тощо, настає наступна фаза, на якій командир української бригади чи батальйону відправляє своїх бійців на "зачистку": систематично повертатися на свої позиції і обніматися, або, хоча й рідко (бо все ще відносно мало росіян здаються в полон), брати в полон – кожного росіянина, який сховався в якійсь зруйнованій позиції, окопному комплексі, зруйнованому будинку чи під розбитою машиною. Ось нещодавній приклад з північної Харківщини:

Зауважте: такі операції надзвичайно проблематичні, займають багато часу, і вони можливі лише за умови, що українці мають необхідну артилерійську, мінометну та БПЛА-підтримку, а також підготовку (все ще не на 100% впевнені, що це стосується всіх підрозділів ЗСУ), щоб скоординувати вибивання російської артилерії та БПЛА-операторів, щоб піхота могла вийти і зачистити якусь позицію. Якщо ні, то позиція втрачена і росіяни "знову просунулися вперед", навіть якщо це часто означає "зовсім не надовго", принаймні "не більше кількох днів".

... хоча навіть якщо певна позиція була втрачена на конкретному відео, майте на увазі, це не означає, що вона "втрачена назавжди". Іноді так, іноді ні.

У випадку з Георгіївкою, вже два дні ЗСУ намагаються зачистити вцілілі російські війська всередині села. На жаль, ця ділянка фронту не славиться тим, що на ній "домінує" українська артилерія та FPV-дрони. Якраз навпаки. Отже, на це потрібен час, і результат не можна назвати однозначним: побачимо, що з цього вийде.

...А тим часом картографи спрощують ситуацію і оголошують село "сірою зоною", а люди дивуються, "як вони могли втратити цю позицію"...

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