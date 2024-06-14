росіяни продовжують прогризатися на Сході та Півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер

У черговому оперативному звіті Том Купер підсумовує результати повітряних атак росії та України, а також вважає, що наступ росіян на Харківщині був все ж таки відволікаючим маневром для просування на інших ділянках фронту. Він також зауважує, що керівник української бригади, який допустив значні втрати та захоплення кількох населених пунктів на Півдні отримав звання генерала.

Після грози з бурею та потужної зливи минулої суботи в моєму районі неодноразово відключали електрику. Крім того, я був зайнятий розчищенням завалів і тому не міг працювати так інтенсивно, як зазвичай: в деяких випадках доводилося виконувати подвійну роботу над файлами, пошкодженими через кілька раптових відключень електроенергії. Я впевнений, що це далеко не схоже на те, що переживають багато українців, оскільки російські ракетні удари минулого тижня ще більше погіршили стан енергосистеми їхньої країни... і, очевидно, мене ніхто не бомбить, але... бачите: навіть таке розчаровує і забирає багато часу.

А, так... вибачте, що починаю псувати святкування з приводу рішення Заходу почати використовувати заморожені в його банках російські активи для фінансування України, але насправді Захід вирішив надавати Україні лише відсотки з цих грошей, і то у вигляді кредиту. А це, загалом, можливо, 3-5 мільярдів євро на рік, які Київ має повертати. Іншими словами: ні, Захід не фінансує Україну за рахунок заморожених російських активів: він просто знайшов спосіб продовжувати сидіти на російських грошах, отримуючи вигоду від ситуації через забезпечення власних інтересів в Україні.

...настільки несподівано, не можу сказати. Якою ж тоді несподіванкою – принаймні для маси "усталених" політиків та їхніх політичних партій в ЄС – стало те, що стільки громадян ЄС були розчаровані, обравши до Європарламенту ще більше популістів. Що, як дехто каже, є провиною таких, як я... а якщо ні, то це велика змова на урядовому рівні. Звісно, не якась системна корупція та некомпетентність чи управління від імені власної олігархії: самі по собі такі думки є нічим іншим, як "марксизмом"...

Не менше дивують і наші славні політики, які сьогодні стоять у черзі, щоб пояснити будь-якому ЗМІ, яке готове їх слухати, що, мовляв, "ми все зробили правильно (під час кампанії на виборах до ЄС), і не треба нічого змінювати"...

Повітряно-ракетна війна. Проєкт з нових систем С-500 зазнає значних затримок

Загалом... Німеччина перекинула в Україну черговий (4-й за рахунком) ЗРК PAC-2 разом зі 100 ракет.

ВКС продовжує випускати 130-150 (зареєстрованих) планерних бомб УМПК по українських позиціях уздовж лінії фронту. Зазвичай з полігонів, розташованих на відстані 45-50 км від лінії фронту. ЗСУ можуть вважати, що їм пощастило, що багато з тих УМПК продовжують виходити з ладу, інакше вони були б рознесені вщент ще кілька тижнів тому...

До речі, не лише УМПК виходять з ладу: старіші керовані боєприпаси, такі як цей Х-29 (звітна назва ASCC/NATO "AS-14 Kedge"), також регулярно виходять з ладу – і тоді ще більше українців повинні ризикувати своїм життям, роззброюючи та вивозячи їх...

Зі свого боку, ПСУ інтегрували керовану бомбу HAMMER французького виробництва на кількох своїх Су-25, а Макрон оголосив про постачання Україні кількох перехоплювачів Mirage 2000-5, модифікованих (компанією Dassault) під ракети SCALP-EG. Кумедна історія, пов'язана з партією некомпетентного банкіра, яка багато втратила на виборах до Європарламенту минулого тижня. Я повернуся до неї найближчими днями.

Після того, як 6 червня українські БПЛА завдали удару по авіабазі в Ахтубінську і пошкодили два прототипи Су-57, рано вранці 8 червня українські БПЛА завдали удару по авіабазі в Моздоку (770 км від кордону з Україною) – передовій оперативній базі російських бомбардувальників МіГ-31К і Ту-22М-3. На жаль, результати цього удару залишаються невідомими.

Рано вранці 10 червня 19-та ракетна бригада ЗСУ (очевидно, єдиний український підрозділ, що має на озброєнні балістичні ракети, а також американські ЗРК), за повідомленнями, пошкодила російський ЗРК С-400 в Джанкої і два ЗРК С-300 в Євпаторії та Чорноморському.

Приблизно 10-11 червня російські БПЛА Zala відстежили, а потім вивели з ладу ще один ЗРК С-300 ПCУ двома "Іскандерами-М", і це в районі Полтави, за 100 км за лінією фронту. Потім вони розгорнули ще два "Іскандера-М" проти АБ "Миргород" (Полтавська область) – місця дислокації 831-ї бригади ПСУ, очевидно, знищивши цей Су-27УБ на землі:

В ніч з 11 на 12 червня... росіяни випустили по Україні 4 крилаті ракети Х-101/555, 1 "Іскандер-М", 1 "Кинджал" та 24 "Шахеди". Цього разу щонайменше 1 "Кинджал" і всі крилаті ракети та ударні безпілотники були збиті, як стверджували в ПСУ. Тим не менш, повідомлення про влучання і пожежі надходили з промислової зони в Києві, а "Іскандер-М", схоже, влучив у щось у Кривому Розі.

Тим часом... зараз, мушу зізнатися, я не впевнений на 100%, чи це була нова атака, чи радше наслідок повідомлення про результати ударів 10 червня, але: 19-та ракетна бригада ЗСУ продовжила демонтаж елементів 31-ї зенітно-ракетної бригади Повітряно-космічних сил росії на території окупованого Криму. Цього разу вона вразила дислокований в районі Євпаторії ЗРК С-300, знищивши командний пункт, радар, одну з пускових установок та два службових автомобілі. Відтоді українці, які спочатку раділи, що "росіяни виводять свої системи ППО з Криму", повідомляють, що росіяни зараз розгортають в Криму один з новітніх надсучасних зенітно-ракетних комплексів С-500 "Прометей"/"Тріумфатор"/"Тріумфатор-М". Планується, що вони замінять усі старі С-300, і з 2021 року вони перебуватимуть на озброєнні одного полку. Незважаючи на це, і хоча Міністерство оборони росії розмістило замовлення на 10 систем С-500, схоже, що весь проєкт зазнає значних затримок, спричинених західними санкціями, і тому все ще перебуває на стадії досліджень і розробок (читай: виробник шукає альтернативних постачальників для західних високих технологій, встановлених у своїх системах). росіяни стверджують, що С-500 має дальність дії 500 км і (на відміну від старої С-300) "серйозний" протиракетний потенціал. "Звичайно", це ще один з путінських богів війни, здатний перехоплювати гіперзвукові ракети, крейсер "Галактика" і все інше на своєму шляху – на додаток до приготування чаю, випікання печива і відтворення останніх хітів поп-музики також...

Насправді, наскільки мені відомо, більша частина цього ­– чиста теорія: особливо протиракетні можливості С-500 ніколи не випробовувалися в реальних умовах (навіть у Капустиному Яру, як це зазвичай відбувається з кожною новою російською ракетною системою, незалежно від її характеру). Отже, давайте спочатку почекаємо і подивимося, чи дійсно ВКС може розгорнути свої С-500 там, в Криму, а потім подивимося, як вони покажуть себе в бою...

Минулої ночі (13-14 червня)... росіяни випустили:

10 Х-555 і Х-101

3 Іскандер-М

1 "Кинджал"

17 "Шахедів"

Україна: ПСУ заявили про 7 крилатих ракет і всі 17 "Шахедів" як збиті.

...в той час як українські БПЛА завдали удару по аеродрому Морозовськ – базі 559-го бомбардувального авіаційного полку (на озброєнні якого знаходяться Су-34) в районі Ростова-на-Дону.

Битва за Донбас. ЗСУ трохи відволіклись на Харківщину

Загалом, причини російського наступу на північ Харкова стають все більш очевидними. Головною метою було (і залишається) відволікти ЗСУ від їхніх зусиль на сході. Дійсно, наразі очевидно, що українці перенаправляють основну масу своїх підкріплень і, особливо, поставок артилерійських снарядів на північ Харківщини, що, в свою чергу, дозволяє всрф продовжувати просуватися вперед на сході. Трохи і на півдні. Дійсно, в деяких секторах російський "темп просування" прискорився до чогось на кшталт "1 населений пункт на тиждень". Цілком у дусі пуддінгівської ілюзії "вперед до перемоги"...

Суми... рано вранці 10 червня всрф "вторглися в Сумську область"... ну, насправді, російські генерали дуже добре знають, що сталося, коли вони вторгалися в цю область минулого разу (у лютому 2024 року), і тому зараз вони обрали обмежений наступ з боку Тьоткіно, щоб захопити прикордонне село Рижівка. Там тривають бої. Я залишаюся на позиції, що на цій ділянці не варто очікувати більшого, але впевнений: росіяни, швидше за все, продовжать спроби подібних "набігів" і захоплять ту чи іншу частину української території.

Північна Харківщина... Українці майже повністю витіснили росіян з Вовчанська, за винятком західної частини міста. Там росіяни продовжують повідомляти про "колосальні" втрати в живій силі та техніці: дехто каже, що їм так критично не вистачає БМП, що військові збирають власні гроші, щоб купити собі ту чи іншу... здогадайтеся, у кого... Отже, хто ще живий, тим часом зайнятий будівництвом основної лінії оборони приблизно за 1000 метрів на північ від міста.

Сіверськ... росіянам вдалося дещо просунутися вперед (див.: одна лінія лісосмуги тут, інша там) вздовж південної сторони цього сектору.

Бахмут... У період з 5 по 8 червня росіянам вдалося увійти, а потім створити кілька опорних пунктів у районі Каналу. Водночас, їм приписують утримання більшої його частини.

На південь від Часового Яру росіяни все ще намагаються закріпитися над каналом Сіверський Донець – Донбас.

Авдіївка-Покровськ... Останні 7-10 днів всрф посилили свої атаки на цьому напрямку. На півночі вони наступають з Новопокровського та Кладовища на Новоселівку Першу (обидва – на захід від Семенівки). У північному секторі Очеретинського району росіяни увійшли в Новоолександрівку: за деякими даними, під російським контролем перебуває до 90% території цього села. У центрі вони захопили Новопокровське і продовжують штурмувати Сокіл. У свою чергу, ЗСУ "шалено" обстрілюють Очеретине.

Мар'їнка... росіяни продовжують наступати на село з півдня: просунулися на відстань "однієї дороги". Їхні атаки зі сходу, однак, були розбиті.

Старомайорське... На жаль, 9 червня росіянам вдалося витіснити українців зі Старомайорського. Принаймні Урожайне залишається під контролем ЗСУ, але росіяни знаходяться і в південній частині цього села. Офіційний Київ спочатку заперечував втрату Старомайорського, потім заявив про знищення встановленого там російського прапора, потім замовк... Неофіційно, всупереч тому, що прийнято в українських збройних силах, це викликало багато критики, особливо на адресу командування 1-ї танкової бригади. Мовляв, цей пан припустився низки помилок під час командування позиціями в Старомайорському, що призвело до невиправданих втрат у живій силі та техніці, а також у селищі, але отримав звання генерала...

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