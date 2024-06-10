Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер

У третій частині запитань та відповідей Том Купер розмірковує про природу війни росії проти України, аналізує інтенсивність повітряної війни на початку війни та зараз, а також розповідає про застосування "нових" видів зброї для протистояння росіянам в повітряній війні.

Ще більше відповідей на ваші запитання... (так, я працюю і над "старими" питаннями, по ходу справи... будь ласка, наберіться ще трохи терпіння).

1. Як ви оцінюєте цю війну: регіональний конфлікт між Україною та росією, маріонеткова війна між росією та НАТО чи війна за світове панування між КНР та США, що вже зароджується? І чи впливає така оцінка на ваші судження про конкретну політику залучених сторін?

Я розумію цю війну насамперед через призму російського Генштабу: як продовження політики Пуддінга іншими засобами. Кілька разів за останні 20 з гаком років Пуддінг чітко заявляв, що росія перебуває у стані війни з усім Заходом (і особливо зі США). По-друге, я розумію це як війну Пуддінга на знищення України: для нього абсолютно неприйнятно існування України (принаймні, як окремого від росії суб'єкта).

Далі я бачу цей конфлікт, в якому Україна була змушена усвідомити, що вона повинна повністю (пере)утвердитися як незалежна від росії: як суверенна країна з власною історією, традиціями, мовою, політикою та майбутнім. І вона повинна нав'язати цей спосіб мислення не лише росіянам, але і своїм "західним союзникам". Таким чином, я розглядаю цей конфлікт як "остаточну версію війни за незалежність України".

Інакше кажучи: я не розглядаю цей конфлікт з типово західноцентричної точки зору (згадайте, як Марк Галеотті описав її як "західний нарцисизм"), а отже, не можу вважати його "проксі-війною". Це "маріонеткова війна" лише для тих, хто вважає, що українці не мають власного розуму (або є такими собі "обдуреними росіянами") і що зовнішні сили підштовхнули їх до відокремлення від росії: як війна, що базується на якомусь зловісному задумі. Я вважаю такий спосіб мислення відверто тупим, безумовно примітивним і, безумовно, помилковим.

З моєї точки зору, ситуація така ж, як у Лівії чи Сирії на початку 2010-х: ні, не було ніякої "західної змови зі зміни режиму", але народ Лівії, а потім народ Сирії повстав проти кривавих режимів, які тероризували їх протягом 40 з гаком років. Жодному з них не потрібна була якась "змова ЦРУ-Моссад-аль-Каїда", щоб дійти до цієї ідеї, і лише після цього Захід втрутився, та й то лише обмежено (адже в обох випадках країна пішла на дно саме тому, що Захід тоді відмовився нав'язувати себе місцевим жителям і вважав за краще прийняти інтереси інших іноземних держав заради умиротворення).

Звісно, в Україні задіяно багато іноземних сил. З Україною багато грають – особливо банда Байдена-Блінкена-Саллівана (ЄС не має достатньо послідовної зовнішньої політики, щоб робити щось подібне; скоріше так, що Шольц робить свою справу, Макрон – свою, а всі інші – свою...). І так: оскільки Захід постачає зброю, гроші і політичну підтримку, війна, ймовірно, для багатьох буде "схожа" на "маріонеткову". Проте, ніхто інший, окрім росіян, змусив українців взяти ситуацію у свої руки, ніхто інший, окрім росіян, вторгся в Україну (Пуддінг визнав це ще у 2015 році), і ніхто інший, окрім як українці, захищають свою країну, націю і саме своє існування. Це гола суть цього конфлікту, і так буде завжди. Саме тому це також війна, яка змусить українців у майбутньому переосмислити роль самих себе як країни та нації.

… і я вважаю, що українці повинні завжди пам'ятати: коли у Східній Європі є величезна країна з населенням близько 37 мільйонів.., то Захід не "горить" бажанням прийняти її як "рівну", принаймні, не забезпечивши свої власні інтереси в першу чергу. .. і майте на увазі, що "Захід", насправді, потребує України більше, ніж навпаки.

Нарешті, ця війна, як я сподіваюся, може змусити Захід до фундаментальних реформ способу управління (тому що те, що ми маємо зараз – це, просто кажучи, "клептократія з обмеженим плюралізмом", але аж ніяк не "демократія"). Саме це додає всій ситуації елемент "війни за світове панування": якщо наша олігархія та її приватні і корпоративні інтереси продовжуватимуть домінувати в політиці та управлінні, і залишатимуться залежними від отримання прибутків від співпраці з КНР (а останні аналізи ситуації свідчать про те, що і США, і ЄС безнадійно неспроможні відірвати свої комерційні інтереси від Пекіна, тобто залишаються по вуха в ньому загрузлими), то наші системи нічим не кращі за будь-які інші диктаторські режими світу.

2. Тобто, на Вашу думку, шанси України (виграти цю війну) низькі?

Моя оцінка полягає в тому, що за нинішнього стану речей, якщо Україна продовжуватиме чекати на значне збільшення західної допомоги, а отже, залишатиметься надмірно залежною від західної підтримки у вигляді поставок артилерійських боєприпасів, ЗРК тощо – ця війна триватиме так само, як вона триває з літа минулого року.

Тим не менш, я розглядаю цю (чи будь-яку іншу подібну ситуацію) не як "низькі шанси", а як "безмежні можливості". Війни такого масштабу, як ця (не лише в географічному, економічному чи політичному сенсі, але й у сенсі їхнього впливу на людство, політику, технологічний розвиток, а отже, на економіку, культуру тощо далеко від поля бою), як правило, "струшують самозакохане людство з його вежі зі слонової кістки" і змушують його усвідомити, прийняти і попрацювати над власними помилками (яких, до речі, дуже багато).

3. Чи може Україна стати повністю незалежною від західної підтримки у сфері боєприпасів?

Не в короткостроковій перспективі. Швидше за все, це займе 4-5 років, щонайменше, значною мірою залежить від вибору та інвестицій у "правильні" технології і буде залежати від спроможності України значно покращити захист як енергетичного сектору, так і промисловості.

Тому що: промисловість не може виробляти без електроенергії (більше того: вся системна "цивілізація" не може функціонувати без електроенергії), а енергетичний сектор не може виробляти, якщо його знищують російські ракети.

Інакше кажучи: за нинішнього стану речей ми все ще перебуваємо десь на "30-му рівні зі 100" у цій війні...

4. Як зазвичай описують цю повітряну війну, перші 1-2 тижні відбувалися дуже інтенсивні польоти і бої, і обидві сторони зазнали великих втрат. Потім інтенсивність значно знизилася. А що відбувається зараз? Історія про те, що 110-та механізована бригада збиває старі Су-25 останніми днями, та й під час боїв за Авдіївку: це перебільшення чи що? Чи є щось знищене або пошкоджене в результаті повітряної війни, і якщо так, то як часто це відбувається?

Наразі я не маю підстав "очікувати", що кількість відомих втрат з попередніх періодів цієї війни суттєво зросте. Наприклад, що раптом з'являться якісь 10-15-20 додаткових, абсолютно невідомих втрат чи то з російського, чи то з українського боку.

Може бути 10-15, навіть 20 або більше "списань": випадків списання літаків після повернення на базу – чи то через бойові пошкодження, чи то з інших причин. Але не так багато "невідомих збитих літаків".

Далі, так, я знаю, маса західних коментаторів і експертів, навіть багато хто з українських, говорять про те, що повітряна війна була дуже інтенсивною в перші 7-10 днів, а потім дії сповільнилися, і більше ніколи не ставали такими інтенсивними...

Ба більше, і частково через результат цих боїв (принаймні в районі Попасної), офіційний Київ не надто прагнув хвалитися, тоді як багато збитих російських літаків і вертольотів розбилися за їхніми лініями, а отже, поза межами української здатності підтвердити свої втрати. Тим не менш, я не винен, що більшість інших спостерігачів і коментаторів пропустили цю частину подій, а отже, пропустили той факт, що ВКС, основним завданням яких є підтримка російських сухопутних військ – вчинили точно так само, як і російські сухопутні війська, і переключили свою увагу з "важливих" місць, таких як Київ, на "неважливі", такі як Ізюм, Балаклія, Кремінна, Сєвєродонецьк, Краматорськ тощо. Це не означає, що їхні удари не були спрямовані на "важливі" місця, такі як Київ. Це не означає, що вони менше літали. Або зазнали менше втрат.

Щодо того, що відбувається зараз: на початку війни було багато фаталізму. З обох сторін, але особливо в лавах ПСУ. Щось на кшталт: "Гаразд, вони все одно нас (українців) знищать, тож давайте візьмемо з собою стільки їх, скільки зможу... " було однією з головних причин, чому Україна зазнала таких високих втрат серед своїх висококваліфікованих пілотів на початку війни.

Ті, хто вижив з обох сторін, проаналізували цей досвід і швидко дійшли висновку, що більше немає сенсу діяти таким чином – особливо якщо їх збивають ще до того, як вони встигають випустити зброю. Тому обидві сторони змінили свою тактику на "непрямі" атаки: на кшталт "сій і молися" некерованими ракетами, а віднедавна – на "скидання" керованих бомб.

Таким чином, кількість вибухових речовин, що застосовуються проти цілей, з часом фактично зросла, а точність – ще більше, навіть якщо загальна кількість бойових вильотів дещо зменшилася. Але в цьому і полягає один з аспектів застосування керованої зброї: літати треба не так часто, а влучень все одно можна зробити набагато більше.

Щодо заяв 110-ї мехбригади про збиті 5-6 російських Су-25 в районі Авдіївки за останні кілька місяців: принаймні з кількома з цих заяв все в повному порядку. Справа в тому, що замість старих ЗРК, більшість з них збиті ЗРК "Бук М1" з ракетами РІМ-7 Sparrow або "Оса-АКМ" з ракетами Р-73 "повітря-повітря", а потім (це особливо актуально для 110-ї мехбригади) модернізованими ПЗРК. Див: "нове" озброєння. Тобто, як і в лютому-березні 2022 року, має місце "момент несподіванки": росіяни здивовані тим, що зіткнулися зі зброєю, з якою раніше ніколи не стикалися. Їм завжди потрібен час, щоб відреагувати на таку появу.

Ракети Р-73 класу "повітря-повітря", пристосовані для запуску з пускової установки 9К33М "Оса-АКМ ТЕЛАР" (пускова установка з радіолокатором управління вогнем).

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