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Нічні вибухи на нафтобазах у Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ

18 червня 2024, 14:33
Нічні вибухи на нафтобазах у Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ
Місцеві мешканці чули низку вибухів.

Нічні атаки на нафтобази у Ростовській області рф є справою рук Служби безпеки України.

Про це "Главкому" повідомили власні джерела у силових структурах.

Зазначається, що дві нафтобази – "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, – опинилися під атакою дронів СБУ.

Місцеві мешканці чули низку вибухів. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після атаки на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Нагадаємо, уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

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