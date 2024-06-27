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CУСПІЛЬСТВО

Київ другий рік поспіль у топ-10 найменш комфортних міст світу за версією The Economist

27 червня 2024, 13:47
Київ другий рік поспіль у топ-10 найменш комфортних міст світу за версією The Economist
president.gov.ua
Київ посів 165 сходинку в рейтингу найбільш придатних для життя міст світу у 2024 році.

Київ другий рік поспіль потрапив до десятки найменш зручних для життя міст за версією журналу The Economist.

До рейтингу увійшли 173 найбільші міста світу. Фахівці оцінювали їх за кількома критеріями — стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Рейтинг третій рік поспіль очолює Відень (Австрія) — місто отримало найвищі бали в усіх критеріях, крім одного. До пʼятірки лідерів також увійшли ще три європейські міста — Копенгаген у Данії, Цюрих і Женева у Швейцарії. У них живуть відносно мало людей, тож, як правило, у них менший рівень злочинності та зручніша система громадського транспорту.

Також в топі опинилися канадські міста Калґарі та Ванкувер, а ще Мельбурн і Сідней в Австралії, японська Осака та Окленд у Новій Зеландії.

Київ же, як і минулого року, посів 165 місце. Найгіршим містом для життя з 2013 року залишається Дамаск — столиця Сирії. Порівнюючи з попередніми роками, нижчу сходинку посів Тель-Авів в Ізраїлі на тлі війни в секторі Гази.

Київрейтинг

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