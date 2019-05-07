ПОЛІТИКА НОВИНИВідповідне клопотання про арешт нерухомості та іншого майна уже подали до суду. Дата розгляду клопотання наразі не призначена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура просить суд арештувати усе майно Ющенка
Генеральна прокуратура звернулася до суду з проханням накласти арешт на все майно колишнього президента Віктора Ющенка, зокрема на його нерухомість
Віктор Ющенко. print screen
Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, йдеться у "Громадське".
Напередодні третій президент Віктор Ющенко стверджує, що слідчий, який повідомив йому про підозру у справі про розкрадання Межигір'я, має конфлікт реальний інтересів "вартістю" майже мільйон доларів.
Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.
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05 07 2019 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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