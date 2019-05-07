Вакарчук: Попередній і теперішній досвід походу у Раду - це дві великі різниці
"Одна справа – іти у Верховну Раду, будучи частиною команди, яка декларує одне, а робить насправді інше, будучи фактично "білою вороною", бачачи, як твої ж колеги по твоїй фракції займаються корупцією, говорять неправду або фактично займаються лобіюванням власних інтересів. І зовсім інша історія – мати власну потужну команду, мати фракцію в парламенті і партію, яка повністю відповідає твоїм принципам та бажанням щось змінити. Це абсолютно дві великі різниці", – сказав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода.
На позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата.
За час роботи в Раді Вакарчук не подав жодного законопроекта.
Нагадаємо, другого липня партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.
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