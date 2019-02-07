"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників
Повний список із профайлами висуванців опублікований на сайт політсили.
На сторінці кожного кандидата наведена його біографічна довідка, передвиборча програма та посилання на сторінки у соцмережах.
Також на сторінках є кнопка "Скачати", яка наразі неактивна. У прес-службі "Голосу" УП розповіли, що за цими посиланнями у найближчі дні будуть доступні для завантаження програми висуванців.
Загалом список складається зі 68 осіб.
За областями найбільше кандидатів партія має у Львівській та Київській областях (по 6 осіб, не враховуючи міста Львів і Київ).
При цьому у Волинській, Донецькій та Луганській областях партія не висуває мажоритарників.
Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії "Голос".
Раніше партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.
Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.
Нагадаємо, усі кандидати у депутати від партії "Голос" підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій.
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