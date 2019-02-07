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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників

За областями найбільше кандидатів партія має у Львівській та Київській областях
Партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.
"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників Фото:Reuters

Повний список із профайлами висуванців опублікований на сайт політсили.

На сторінці кожного кандидата наведена його біографічна довідка, передвиборча програма та посилання на сторінки у соцмережах.

Також на сторінках є кнопка "Скачати", яка наразі неактивна. У прес-службі "Голосу" УП розповіли, що за цими посиланнями у найближчі дні будуть доступні для завантаження програми висуванців.

Загалом список складається зі 68 осіб.

За областями найбільше кандидатів партія має у Львівській та Київській областях (по 6 осіб, не враховуючи міста Львів і Київ).

При цьому у Волинській, Донецькій та Луганській областях партія не висуває мажоритарників.

Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії "Голос".

Раніше партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" відкликала кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова. 

Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.

Нагадаємо, усі кандидати у депутати від партії "Голос" підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій.

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02 07 2019 13:58
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