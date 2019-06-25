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Кандидати від "Голосу" пообіцяли бути депутатами не більше двох каденцій

Кандидати в депутати від партії "Голос" Святослава Вакарчука підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій
Цей меморандум кандидати підписали під час акції партії біля Верховної Ради.
Кандидати від "Голосу" пообіцяли бути депутатами не більше двох каденцій Фото:Reuters

"Кожен із нас бере на себе особисте зобов'язання не йти в парламент довше, ніж на дві каденції. 10 років достатньо для того, щоб зробити зміни", — сказав Вакарчук, інформує "Громадське".

Він додав, що "Голос" ініціюватиме зміни до Конституції, щоби закріпити це правило, а також закликав інші партії підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, раніше ресторатор Дмитро Борисов разом з дружиною Оленою Сапуновою перерахували півмільйона гривень на підтримку партії Святослава Вакарчука "Голос".

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25 06 2019 17:32
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