ПОЛІТИКА НОВИНИЦей меморандум кандидати підписали під час акції партії біля Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кандидати від "Голосу" пообіцяли бути депутатами не більше двох каденцій
Кандидати в депутати від партії "Голос" Святослава Вакарчука підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій
Фото:Reuters
"Кожен із нас бере на себе особисте зобов'язання не йти в парламент довше, ніж на дві каденції. 10 років достатньо для того, щоб зробити зміни", — сказав Вакарчук, інформує "Громадське".
Він додав, що "Голос" ініціюватиме зміни до Конституції, щоби закріпити це правило, а також закликав інші партії підтримати цю ініціативу.
Нагадаємо, раніше ресторатор Дмитро Борисов разом з дружиною Оленою Сапуновою перерахували півмільйона гривень на підтримку партії Святослава Вакарчука "Голос".
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25 06 2019 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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