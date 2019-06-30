Кандидата в депутати з прохідної частини списку "Голосу" зняли з виборів

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії "Голос".

Олександр Курдидик - юрист і партнер DLA Piper. Спеціалізується на корпоративному і банківському праві. Має значний досвід роботи у сферах енергетики, транспорту й телекомунікацій. Уже 14 років працює заступником директора, партнером і керівником практики фінансів, комерційних проектів і реструктуризації в міжнародній юридичній фірмі, повідомила прес-служба ЦВК ввечері в суботу.

Причину такого рішення не зазначено.

Також ЦВК зняла з виборів кандидата "Голосу" по округу №121 у Львівській області Дмитра Огнєва. Він виявився зятем нардепа від БПП Гліба Загорія, і в партії заявили, що Огнєв "схильний ставити особистий інтерес вище від результату командної роботи".

Нагадаємо, за останніми опитуваннями, рейтинг "Голосу" є на рівні близько 8%. З нинішніми показниками партія може провести за списком приблизно 24 особи.