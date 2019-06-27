Партія "Голос" відкликала ще одного кандидата в нардепи

Зазначається, що таке рішення ухвалив номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.

"Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи", - йдеться у повідомленні прес-служби партії, інформують в "УП".

У політсилі додали, що це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів.

За даними програми "Схеми", Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту "Громада на мільйон" зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом з братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загоріїв – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства "Дарниця" та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один із співвласників фармацевтичної компанії "Дарниця", лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів "Центру протидії корупції" щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія "архітектором монополізації вітчизняного фармринку", що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів Дарниці в парламенті та уряді.

Зокрема, антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загорія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації, що дозволили б уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Депутат Загорій також відомий купівлею елітної нерухомості у колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. 67-річна жінка, що працювала бухгалтером в компанії родині Луценків, не могла пояснити журналістам, звідки взяла кошти на придбання. Журналісти припускали, що насправді нерухомість була куплена за гроші родини генпрокурора через підставну особу.

Нагадаємо, що кандидати в депутати від партії "Голос" Святослава Вакарчука підписали меморандум, яким зобов’язали себе не бути народними депутатами понад двох каденцій.