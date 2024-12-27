Генпрокуратура Словаччини перевіряє візит Фіцо до путіна

Уряд Словаччини вважає рф ворожою країною.

Словацька генеральна прокуратура перевірить відповідність законодавству візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо до росії.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Скаргу з вимогою провести перевірку дій Фіцо подало громадське об’єднання "Мир Україні".

"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо у зв'язку з його ставленням до росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий Генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", – сказала речниця Генпрокуратури Словаччини Яна Тьокьолева.

Наразі вона не знає точних дат, коли саме очікувати результатів перевірки.

А асоціації доповіли, що прем'єр-міністр Фіцо давно легітимізує путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт.

Крім того, Словаччина вважає росію ворожою країною, тому можна вважати, що Фіцо зустрівся з ворогом.

22 грудня стало відомо, що путін проводить переговори у Кремлі з прем'єром Словаччини Фіцо.