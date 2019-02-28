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Генпрокурор Ізраїлю планує пред’явити прем’єру Нетаньяху звинувачення в корупції

Нетаньяху всі обвинувачення відкидає
Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт заявив про намір пред’явити звинувачення в корупції прем’єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху.
Генпрокурор Ізраїлю планує пред’явити прем’єру Нетаньяху звинувачення в корупції Фото:politeka.net

У четвер, 28 лютого, генпрокурор оголосив, що планує пред’явити звинувачення в отриманні хабарів, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох різних справах, повідомляє The Jerusalem Post.

Пред’явити Нетаньяху обвинувачення прокуратура зможе тільки після досудових слухань. Прем’єр матиме можливість представити на них свою позицію. Зазначимо, що Нетаньяху всі обвинувачення відкидає.

За даними слідства, прем’єр отримував дорогі подарунки на суму 300 тисяч доларів в обмін на допомогу бізнесменам. Другий епізод стосується ймовірної домовленості Нетаньяху з газетою "Едіот Ахротон": прем’єр нібито обіцяв послабити конкурентів видання в обмін на те, що газета не буде писати про нього в негативному світлі. Третя справа стосується ймовірної допомоги бізнесмену Шаулю Єловичу, за що той мав розміщати позитивні публікації про Нетаньяху на своєму сайті.

Як зазначає The Jerusalem Post, звинувачення на адресу прем’єра можуть вплинути на результати парламентських виборів, які заплановані на 9 квітня.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю після коментарів Нетаньяху

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28 02 2019 20:21
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