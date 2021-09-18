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Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію

Найбільше занепокоєння викликає можливе відсторонення людей від роботи, особливо працівників охорони здоров’я, які зараз найбільш необхідні для боротьби з пандемією
Генеральні прокурори 24 штатів США надіслали листа президенту Джо Байдену, в якому попередили, що вживатимуть юридичних дій, якщо адміністрація не скасує указ про обов’язкову вакцинацію працівників.
Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію Фото: Ukrinform

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті генпрокурора штату Південна Кароліна Алан Вілсона.

"Незалежно від того, як ви ставитесь до вакцин, указ президента Байдена є незаконним, і якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо застосовувати всі юридичні варіанти, щоб його скасувати", - сказав Вілсон.

"Я повністю вакцинований і закликаю всіх, хто може, зробити щеплення, але це питання дотримання закону. Ми вважаємо, що це також означатиме, що менша кількість людей буде вакцинована, що ми вже бачили в Нью-Йорку, де медичні працівники звільнилися через мандат Нью-Йорка на вакцинацію", - додав він.

У листі вказується, що найбільше занепокоєння викликає можливе відсторонення людей від роботи, особливо працівників охорони здоров’я, які зараз найбільш необхідні для боротьби з пандемією.

"Крім того, цей мандат ігнорує десятки мільйонів американців з природним імунітетом і сприятиме подальшому скептицизму щодо вакцин", - йдеться у листі.

До листа окрім Південної Кароліни приєдналися генеральні прокурори штатів Алабама, Аляска, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Дакота, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг.

Слід зазначити, що у 21 з 24 штатів, які висловилися проти обов'язкової вакцинації, керують опоненти Байдена - республіканці. Зі штатів, очолюваних демократами, доєдналися Канзас, Кентуккі та Луїзіана.

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18 09 2021 14:46
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