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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО наголошує на важливості співпраці Альянсу з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні

01 лютого 2023, 10:47
Генсек НАТО наголошує на важливості співпраці Альянсу з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Єнс Столтенберг наголосив на важливості тісної співпраці НАТО з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, заявивши, що Європа не може ігнорувати те, що відбувається у Східній Азії, оскільки глобальна безпека взаємопов’язана.

Про це повідомляє Reuters

"Співпраця з партнерами по всьому світу, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, є частиною відповіді на більш небезпечний і непередбачуваний світ", – сказав Столтенберг на заході, організованому університетом Кейо.

"Війна в Україні демонструє взаємопов’язаність питань безпеки. Вона демонструє, що те, що відбувається в Європі, має наслідки для Східної Азії, а те, що відбувається у Східній Азії, має значення для Європи", – зауважив він, додавши, що "ідея, що Китай не має значення для НАТО, не працює".

Столтенберг зробив ці коментарі під час візиту до Японії, під час якого він пообіцяв зміцнити зв’язки з Токіо, щоб подолати дедалі напруженішу безпекову обстановку, спричинену вторгненням росії в Україну та її посиленням військової співпраці з КНР.

Незважаючи на те, що він сказав, що Китай не є супротивником, очільник Північноатлантичного альянсу зазначив, що країна стає "все більш авторитарною державою", яка демонструє наполегливу поведінку, погрожуючи Тайваню та розвиваючи військовий потенціал, який також може досягти країн НАТО.

"Ми більш ніж готові до подальшого зміцнення та розширення партнерства з країнами цього регіону", – додав він.

Перед своєю зупинкою в Японії Столтенберг відвідав Південну Корею і закликав Сеул збільшити військову підтримку України, даючи аналогічні попередження про зростання напруженості з Китаєм.

Пекін розкритикував спроби Альянсу розширити свій вплив в Азії. росія, яка називає своє вторгнення в Україну "спецоперацією", неодноразово розглядала розширення НАТО як загрозу своїй безпеці.

Раніше повідомлялось, що НАТО може подовжити мандат генерального секретаря Альянсу Столтенберга ще на один рік.

війнаНАТОСтолтенберг

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